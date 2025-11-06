アイドルグループ「CANDY TUNE」が、「東京スカイツリータウン® ドリームクリスマス2025 イルミネーション」の点灯セレモニーに登場しました。



【写真を見る】【CANDY TUNE】「倍倍FIGHT!」の大ヒットで「売れるってこういうことか」紅白&レコ大に向け「スケジュール空けています」とアピール



2025年11月1日(土)〜12月25日(木)の期間「東京スカイツリータウン® ドリームクリスマス2025 」を開催。今年は開業以来初めてデザインが一新されました。

真っ白な衣装で登場した「CANDY TUNE」は今回が初めての点灯式。福山梨乃さんは‟点灯式は初めてなのでとても緊張していて、色のないスカイツリーを見てドキドキしています。大役頑張ります”と初めて大役に選ばれた喜びを語りました。





今年は「倍倍FIGHT!」が大ヒットして躍進の1年を過ごした「CANDY TUNE」。村川緋杏さんは‟今年、凄い勢いを付けさせていただきた”と振り返ると、‟来年はスカイツリーみたいに世界一のアイドルになれるように来年頑張りたい”とさらなる飛躍を誓いました。









初めての点灯式は7人が点灯ボタンを押すと、スカイツリーだけではなくスカイツリータウンも一緒にライトアップ。メンバーは「わ〜」と歓声を上げ、初めての大役を果たしました。







点灯式後の囲み取材で、「倍倍FIGHT!」のヒットで変化したことを尋ねると、立花琴未さんは「変装しても気づかれるようになった」と明かし‟ドすっぴんでマスクしても後ろ姿で気づいてくださったりとか、「倍倍FIGHT!の方ですか？」って声をかけられることが増えて驚きが強いくらいびっくりしています”と語りました。

また、村川さんが「グリーン車に初めて乗りました」と明かすと報道陣からも大きな笑いが起こり、‟グリーン車って寝転べるのでみんなで最大まで倒して、布巾とかももらって「え〜」って、ライブ後の移動も先月から変わって、「売れるってこういうことか」って身をもって体感しました”と喜びを爆発させました。









まもなく発表になるNHK「紅白歌合戦」。「倍倍FIGHT!」に出場への意気込みを問われると、村川さんは‟紅白は出させていただくなら全速力でNHKに向かうんですけど、呼んでもらえるかまだ分からないので、全部のスケジュールを開けているのでぜひ関係者の皆様紅白よろしくお願いいたします”と話すと、メンバーも「走って向かいます」と宣言。

さらに「レコード大賞は？」と質問が出ると、‟同じくらい空けています。年末暇になって家で見ることになっちゃうのでよろしくお願いします”と話し、メンバーとともに深々とお辞儀をしました。

【担当：芸能情報ステーション】