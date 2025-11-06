なんとなく夫の怪しい行動が増えると、不倫を疑ってしまいますよね。ただ日々の忙しさや「うちの夫に限ってそんなことはない」という思い込みから、わざわざ詮索しない人がほとんどなのではないでしょうか。曖昧な状態で生活を続けていると、ある日思いもよらぬ展開になることもあるようで……？ 今回は、夫の不倫相手から挑発された妻が復讐した話をご紹介いたします。

不倫相手からの挑発

「休日出勤といって、土日も家を空けることが多くなった夫。一瞬、不倫が頭をよぎりましたが、夫に限ってそんなことはないだろうと思って、特に詮索することもありませんでした。

そんなある日、知らない番号から電話がかかってきて『奥さんですか？』『◯◯は私のことが大好きなので』『早く別れてあげてくださいね？』と言われたんです。すぐさまこれは不倫相手だと察し『夫と一緒なんですか？』と聞くと、『今シャワー中です』とホテルにいることを告げられました。もう頭の中が真っ白になって、信じられなかったですね……。でも、自ら既婚者と不倫していることを認めたということは、慰謝料を請求できることに気づき、すぐさま私は弁護士に相談へ。

その後、不倫相手に慰謝料を請求しましたが、この人の望み通りにはなりたくなかったので、夫とは離婚せず今も一緒に生活をしています。いつか私のタイミングで夫を捨てるつもりです」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 奥さんに直接電話をしてくるなんて、禁断の恋に浮かれてしまっている証拠ですよね。ただ慰謝料を請求できたのは、不倫相手の浅はかな行動のおかげかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。