櫻井翔主演『放送局占拠』Huluの新規会員獲得に「大きく寄与」 シリーズ全体で会員基盤拡大
日本テレビホールディングスの2025年度中間決算資料が6日に公表され、櫻井翔主演の7月クールドラマ『放送局占拠』がHuluで好調に推移したことが明かされた。
『放送局占拠』に出演した比嘉愛未
『放送局占拠』は、Huluの視聴人数ランキングで毎話1位を獲得して好調に推移。最終回後にはHuluオリジナルストーリーが独占配信され、「新規会員の獲得に大きく寄与」したという。
また、『大病院占拠』『新空港占拠』を含む“占拠シリーズ”をHulu独占で展開する戦略が奏功し、シリーズ全体で高い視聴数を維持。「独占配信によるシリーズブランドの確立と有料会員基盤の拡大につながりました」としている。
『放送局占拠』はTVerでの配信も好調で、累計1,982万再生をマーク。これは前作『新空港占拠』に比べて115％の数字となっている。
