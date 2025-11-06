U-17日本代表のW杯第2戦スタメン発表!! 初戦から8人変更で2連勝へ
U-17日本代表は6日、カタール開催のU-17ワールドカップグループリーグ第2節でニューカレドニアと対戦する。日本時間午後10時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、2-0で勝利した3日の初戦から8人の変更となった。
第1戦からの連続先発はDF藤井翔大(横浜FMユース)、MF川本大善(柏U-18)、FW吉田湊海(鹿島ユース)の3人。追加招集で初戦にベンチ入りしたFW小林柚希(大宮U-18)らが新たに先発に入った。初戦でベンチから外れていたMF小林志紋(広島ユース)も控えに入っている。
日本は3日の初戦でモロッコに2-0で勝利している。30分早くキックオフされるポルトガル対モロッコでポルトガルが引き分け以上の場合、今節勝利するとGL突破が決まる。
ニューカレドニアは初戦でポルトガルと対戦し、先制したものの1-6で敗戦。初出場の2017年大会では日本と対戦し、1-1の引き分けで大会初の勝ち点を獲得した。2回目の出場となった23年大会は3戦全敗で今回が3回目の出場。再び日本からの勝ち点獲得を狙う。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 松浦大翔(新潟U-18/Cap)
DF 3 田中義峯(浦和ユース)
DF 4 藤井翔大(横浜FMユース)
DF 16 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
DF 17 竹野楓太(神村学園高)
MF 6 野口蓮斗(広島ユース)
MF 14 川本大善(柏U-18)
MF 15 姫野誠(千葉)
FW 9 小林柚希(大宮U-18)
FW 10 吉田湊海(鹿島ユース)
FW 18 マギージェラニー蓮(琉球U-18)
▽控え
GK 1 村松秀司(ロサンゼルスFC)
GK 21 平野稜太(大分U-18)
DF 2 藤田明日翔(川崎F U-18)
DF 5 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
MF 7 長南開史(柏)
MF 8 小林志紋(広島ユース)
MF 13 平島大悟(鹿島ユース)
MF 19 和田武士(浦和ユース)
MF 20 瀬口大翔(神戸U-18)
FW 11 浅田大翔(横浜FM)
監督
廣山望
第1戦からの連続先発はDF藤井翔大(横浜FMユース)、MF川本大善(柏U-18)、FW吉田湊海(鹿島ユース)の3人。追加招集で初戦にベンチ入りしたFW小林柚希(大宮U-18)らが新たに先発に入った。初戦でベンチから外れていたMF小林志紋(広島ユース)も控えに入っている。
ニューカレドニアは初戦でポルトガルと対戦し、先制したものの1-6で敗戦。初出場の2017年大会では日本と対戦し、1-1の引き分けで大会初の勝ち点を獲得した。2回目の出場となった23年大会は3戦全敗で今回が3回目の出場。再び日本からの勝ち点獲得を狙う。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 松浦大翔(新潟U-18/Cap)
DF 3 田中義峯(浦和ユース)
DF 4 藤井翔大(横浜FMユース)
DF 16 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
DF 17 竹野楓太(神村学園高)
MF 6 野口蓮斗(広島ユース)
MF 14 川本大善(柏U-18)
MF 15 姫野誠(千葉)
FW 9 小林柚希(大宮U-18)
FW 10 吉田湊海(鹿島ユース)
FW 18 マギージェラニー蓮(琉球U-18)
▽控え
GK 1 村松秀司(ロサンゼルスFC)
GK 21 平野稜太(大分U-18)
DF 2 藤田明日翔(川崎F U-18)
DF 5 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
MF 7 長南開史(柏)
MF 8 小林志紋(広島ユース)
MF 13 平島大悟(鹿島ユース)
MF 19 和田武士(浦和ユース)
MF 20 瀬口大翔(神戸U-18)
FW 11 浅田大翔(横浜FM)
監督
廣山望