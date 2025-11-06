ローソン、「#みんなでロカボ」キャンペーン実施 - 糖質が気になる人に「ロカボマーク」付きの商品も販売中
ローソンは、11月5日「予防医学デー」にあわせて、「#みんなでロカボ 引用ポストキャンペーン」を実施している。
「ロカボ」とは、一般社団法人 食・楽・健康協会が推奨する、1日の糖質量を70〜130g(1食20〜40g、間食10g)とする「緩やかな糖質制限食」のこと。ローソンでも、糖質が気になる人に向けた「パン」や「お菓子」を販売しており、おすすめ商品に「ロカボマーク」がついているという。
キャンペーン期間中、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象ポストに「#みんなでロカボ」とコメントを付けて引用ポストした人の中から抽選で1名にQUOカード1万円分をプレゼントする。引用ポスト期間は、11月11日まで。
「ロカボ」とは、一般社団法人 食・楽・健康協会が推奨する、1日の糖質量を70〜130g(1食20〜40g、間食10g)とする「緩やかな糖質制限食」のこと。ローソンでも、糖質が気になる人に向けた「パン」や「お菓子」を販売しており、おすすめ商品に「ロカボマーク」がついているという。
キャンペーン期間中、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象ポストに「#みんなでロカボ」とコメントを付けて引用ポストした人の中から抽選で1名にQUOカード1万円分をプレゼントする。引用ポスト期間は、11月11日まで。