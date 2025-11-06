ぐるナイ あの＆鏡優翔とゴチスペシャル！in東京ディズニーリゾート®！
【ゴチになります26 第21戦】
あのちゃん・パリ五輪金メダリスト鏡優翔さんと
ゴチスペシャル！in東京ディズニーリゾート®！
人気アトラクションにゲストもゴチメンバーも大はしゃぎ！！
バトル会場情報
【店名】ディズニーアンバサダーホテル® カリフォルニア料理レストラン「エンパイア・グリル」
【住所】千葉県浦安市舞浜2-11
【電話番号】047-305-2667
【営業時間】
ランチ 11:30〜14:30
ディナー 17:00〜21:00
テイクアウトメニュー 6:30〜8:00・18:00〜22:00
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】無し
【アクセス】
・JR京葉線・武蔵野線 舞浜駅 南口より徒歩約8分
【お店紹介】
ディズニーアンバサダーホテルの1階にあるレストラン「エンパイア・グリル」は、アールデコ・スタイルの温かみのある木製パネルや、真鍮のアクセントが特徴の優雅な店内。
ランチでは爽やかな前菜と香ばしいグリル料理を中心に、ディナーではワインと共に味わう本格的なコースが人気となっており、イタリア、メキシコ、アジアなど、世界各国の料理のエッセンスを取り入れたカリフォルニアグリル料理を心ゆくまでご堪能いただけます。
結果発表
設定金額：2万5000円
自腹額：23万6700円 小芝風花 食事代支払い
おみや：13万9200円 白石麻衣・増田貴久が折半（1人6万9600円） おみや代支払い