誠実アピールに要注意！一途そうに見えて“実は浮気性な男”の見抜き方
「誠実そう」「真面目そう」という印象に惹かれて男性と付き合ってみたら、実は浮気性だった…というケース、意外と多いんです。見た目や口調で誠実さを判断するのは実は危険。そこで今回は、一途そうに見えて“実は浮気性な男”の見抜き方を紹介します。
「元カノとは円満に別れた」と繰り返す
「ちゃんと話して終わった」「未練はないよ」と過去の恋愛や元カノのことをやたら美化する男性は要注意。本当に吹っ切れている人ほど、わざわざ元カノの話をしません。円満アピールの裏に“自分をよく見せたい”という計算がある場合、恋愛でも本音を隠す傾向が。過去の恋を語るときの言葉が軽いなら要注意です。
誰とでもすぐ仲良くなるタイプ
社交的で人当たりが良いのは長所ですが、裏を返せば“境界線がゆるい”ということ。特に異性の友人が多く、誰とでも距離が近くなりがちな男性は、恋愛においても「つい流される」ことがあります。優しさと軽さは紙一重。自分以外の女性に対して言動がフレンドリーすぎる場合は、一歩引いて様子を見ましょう。
「刺激がほしい」が口癖
「同じ毎日はつまらない」「刺激が欲しい」とよく言う男性は、恋愛でもスリルを求めがち。付き合い始めは情熱的でも、慣れると途端に冷めてしまうケースも少なくありません。恋愛を“非日常のエンタメ”として楽しむタイプの男性は、長期的な関係には向いていない可能性もあります。
“誠実そうに見える”だけで男性のことを信じ込むのは危険。真の誠実さは、派手な言葉ではなく「一貫した行動」に表れます。外見や雰囲気に惑わされず、静かに信頼できる人を選びましょうね。
