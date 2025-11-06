運動不足解消＆全身の引き締めに！１日１セット【下半身から細見えを叶える】簡単ポーズ
「最近、体が重い」「脚まわりがすっきりしない」と悩んでいるなら、ヨガの簡単ポーズ【エーカパーダ・アド・ムカ・シュヴァナーサナ】を試してみてください。全身の筋肉をバランスよく使いながら、特に下半身をしっかり引き締める効果を期待できます。デスクワークなどで１日中座りっぱなしの人にもぴったり。たった１日１セットで、姿勢が整い、見た目にも“細見え”を叶える全身メンテナンス習慣です。
全身を使うから“運動不足解消”に最適
このポーズは、両手両足で体を支えるダウンドッグの姿勢から、片脚を大きく持ち上げるというもの。背中・腕・お腹・お尻・太ももなど、全身の筋肉を一度に刺激できるのが特徴です。
エーカパーダ・アド・ムカ・シュヴァナーサナ
（１）四つん這いの姿勢からお尻を上げ、ひざを伸ばして「ダウンドッグ」の姿勢になる
（２）片方の脚をできる限り上に持ち上げてゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
続けて反対脚で同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背中をまっすぐにしたままをキープすること」がポイント。また、片脚を上げるのは「上げられるところまででOK」ですが、「背中、腕や肩、ひざなど、伸ばせるところはすべて伸ばすこと」を心がけてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
