ＴＭ東京に亜細亜大学のS井上翔太とMB山本海音が新加入

V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のＴＭ東京スパークルは、井上翔太（21）と山本海音（22）が新たに加入することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

井上は身長169センチのセッターで、川口青陵高校を卒業後の2022年に亜細亜大学へ進学した。現在は同大学の4年生。クラブでは背番号「17」を着用する。

一方、山本は身長183センチのミドルブロッカー（MB）で、東京立正高校を卒業後の2022年に亜細亜大学へ進学。現在は同大学の4年生だ。クラブでは背番号「19」を着用する。

2選手はクラブを通してコメントしている。

■山本海音

「この度、TM東京スパークルに入団することになりました、山本海音です。大学での4年間を通して学んだことを糧に、社会人として新たなステージで挑戦していきます。チームの一員として責任と自覚を持ち、勝利に貢献できるよう全力を尽くします。応援のほどよろしくお願いいたします」

■井上翔太

「はじめまして、井上翔太です。 学生時代はセッターとしてプレーしていました。 チームに早く馴染んで、勝利に貢献できるよう全力で頑張ります！よろしくお願いします！」

