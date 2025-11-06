脱・おば見え！骨格タイプ別「若返り×スタイルアップ」秋冬コーデの正解
「なんか老け見えする」「何を着てもアカ抜けない」というお悩みは、もしかすると“骨格に合っていない服”が原因かも。自分の体型に合うシルエットを選べば、スタイルアップと若返りは同時に叶うんです。そこで今回は、パンツ派もスカート派も参考になる【骨格タイプ別・秋冬の若見えコーデ術】を紹介します。
【骨格ストレート】「直線×短丈」で脚長見え！ショートコートで軽やかに
上半身に厚みがあり、シンプルで直線的な服が似合うストレートタイプ。秋冬は“重ね着しすぎ”が老け見えの原因に。ショート丈のリブニットにセンタープレス入りパンツを合わせ、Iラインを意識しましょう。脚長効果が生まれ、清潔感のある若見えスタイルに仕上がります。
▲ショート丈コートで重心アップ。Iラインを意識したパンツコーデで脚長効果を
さらに冷え込む日は、ショート丈のノーカラーコートやテーラードジャケットを羽織るのが◎。全体の重心が上がり、今っぽい軽やかさが生まれます。
【骨格ウェーブ】“くびれライン”重視。ふんわりスカートで華やかさUP
華奢で曲線的なシルエットが特徴のウェーブタイプ。女性らしい服が似合いますが、甘すぎるアイテムは時代遅れ見えに注意。ピンクベージュのリブニットをモカのフレアスカートにインして、上品な柔らかさをプラス。ウエスト位置を高く見せることで、自然な若返り効果も狙えます。
▲ふんわりスカートで柔らかさを。短丈コートを合わせてバランス良く華やかに
アウターはショート丈のウールジャケットやウエストマーク付きノーカラーコートがベスト。下半身がスッキリ見え、フェミニンで軽やかな印象に。
【骨格ナチュラル】“抜け感”を演出。ざっくりアウターで大人の余裕
しっかりとした骨格で、ラフな重ね着が得意なナチュラルタイプ。ただし、オーバーサイズ同士の組み合わせは注意が必要です。バランスをとるなら、アイボリーのロングシャツワンピにカーキのニットベストを重ねましょう。
▲ざっくりコートでラフな余裕を。抜け感と上品さの両立が若見えの鍵
そこにオーバーサイズのトレンチコートやざっくりニットコートを羽織れば、“ゆるさ”と“きちんと感”が両立した今っぽい若見えスタイルが完成します。
骨格に合ったコーデに整えるだけで、「なんかおしゃれに見える」が簡単に叶います。この秋冬は“脱・おば見え”を合言葉に、自分の骨格に寄り添うスタイルで若返りとスタイルアップを実感してください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
