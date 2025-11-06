ASH DA HEROが11月8日、神奈川・KT Zepp Yokohamaにて＜ASH DA HERO “WORLD TOUR” 2025＞ファイナルにして、“10th ANNIVERSARY Special”をサブタイトルに冠したワンマンライヴを開催する。＜ASH DA HERO “WORLD TOUR” 2025＞は2025年3月よりスタートしたツアーであり、アメリカのハワイ、アラブ首長国連邦のアブダビ、韓国のソウル、フィリピンのマニラ、ブラジルのサンパウロ(2days)、アメリカのサンディエゴ、アメリカのテキサスなど、文字通り世界を舞台としてきた。そして日本凱旋公演として、9月に大阪・梅田BananaHall、10月に愛知・名古屋ElectricLadyLand公演を開催し、いよいよファイナルを迎える形だ。

また、2015年12月のミニアルバム『THIS IS A HERO』でのメジャーデビューから10年。“10th ANNIVERSARY Special”としても行われる同ワンマンは、ソロ時代の楽曲も含む全37曲の演奏が予定されているなど、過去最大ボリュームのセットリストで挑むことが事前アナウンスされている。つまり、10周年の集大成にして、レア曲やバンド体制以降あまり披露されていなかったソロ楽曲にも期待が高まるところ。加えて、GASHIMA (WHITEJAM)、MindaRyn、小笠原仁(GYROAXIA)をはじめとするゲスト陣の出演も決定しているなど、豪華極まりない。

先ごろ公開した最新アルバム『HYPERBEAT』インタビューで、「昨年秋、4人になった瞬間から毎月のように海外でライブをやっていて。海の向こうのオーディエンスを沸かせてきた俺たちの、自信たっぷりな現在進行形のショーを体感してもらえると思います」とASH (Vo)が語ったKT Zepp Yokohama公演は、破竹の勢いや膨大なエネルギーがサウンド＆パフォーマンスとなってステージから放出されるはずだ。デビューからの10年を振り返り、ワールドツアー最終公演の意気込みをASHが語り尽くしたロングインタビューをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

■ソロ時代のASH DA HEROは

■なんでも歌えることに軸足を置いてた

──2025年、ソロアーティストASH DA HEROのデビューから10年を迎えました。10周年というのは、ひとつの節目として振り返るタイミングでもあったりしますが、この取材前にそういった心境でこれまでのことを考えたことは？

ASH：初のインディーズ盤『THIS IS ROCK AND ROLL』リリースが、ちょうど10年前の2015年5月のことで。今年5月のタイミングで、“もう10年経ったんだな”という気づきがありました。ただ、やっている本人としては、ひたすら前のめりにガムシャラに走り続けているので、特に何年やってきたとかカウントもしていなかったんです。

──止まらず走り続けていますから。

ASH：ただ、今年5月はワールドツアーの真っ最中で、たしか韓国公演あたりだったんです。韓国がワンマン公演だったこともあって、この後のワールドツアーのファイナルに向けて、10年間支えてくれたファンのみんなに恩を返すことができたり、ファンのみんなが求めているものを表現できる場所が作れたらいいなってことを考えましたね。10周年……10年もステージに立たせてもらえて、音楽を聴いてくれるファンのみんながいる。こんなありがたいことはないので、そこで10周年というのを意識し始めました。

──ASHはもともと名古屋で音楽活動をスタートさせて、バンドのボーカリストとして歌っていましたよね。でも2015年、ASH DA HEROとしてソロでインディーズデビューし、活動の本拠地を東京に移しています。存在を誰にも知られていないところからのスタートに近かったと思うんですが。

ASH：最初にバンドをやるきっかけになったのは15歳のとき、友達から誘われたことでバンド活動が始まって、ボーカリストとして、ミュージシャンとして様々なバンドに参加して経験を積んでいきました。最後に参加していたバンドが活動休止したとき、本当はそこで音楽をやめるつもりでいたけど、自ら発起人として自分の音楽を発信したい、という思いも同時にあって。ずっと温めていた企画のプロジェクト名が“ASH DA HERO”だったんです。

──デビュー前から練っていた構想だったんですね。

ASH：どこかのタイミングで“ASH DA HERO”を動かそうと思っていたら、ある日、友人のミュージシャンから電話があって。「もう音楽やる気はないの？ ちょっと会わせたい人がいるんだけど」って紹介してくれたのが、現チーフマネージャー。そして、ほぼ同じタイミングで「曲があるならデータを送ってよ、一緒にプリプロしようよ」って声を掛けてくれたのが、現在の共同作業者でもあるRyo ‘Lefty’ Miyata(レフティ)です。

──そんな偶然があるんですか？

ASH：マネージャーとレフティは、1〜2日の違いで声を掛けてくれたんですよ。二人に10曲ぐらい送って。聴き終わったレフティは、「全部いい。この日にプリプロやって、何曲か仕上げよう」ってスケジュールを入れてくれたんです。マネージャーからは、デモを送った翌朝8時に電話が掛かってきて、「最高に感動しました。いちファンとして、僕にマネージメントをやらせてください」と。朝からすごい熱量で話してくるから。僕も「はい、よろしくお願いします」って感じでした。その翌日にはレフティとプリプロもやって、最初に仕上げたのが「GOOD MORNING HELLO GOOD BYE」でしたね。

──わずか3〜4日の間に全てが動いた？

ASH：始まってしまった感じですよね。

──BARKSインタビュー初登場は、2015年5月のインディーズアルバム『THIS IS ROCK AND ROLL』リリース時でした。そこにはポッと出の新人ではなく、すでに威風堂々と鍛え上げられたシンガーがいました。

ASH：ASH DA HEROを始めるまでの人生自体、ラッキーと挫折の繰り返しだったから。一度のみならず二度三度、もう音楽をやめようと思ったけど、音楽に胸ぐらをつかまれて「おまえはまだやめんな」って感じで、連れてきてくれたのがASH DA HEROで。そこから始まって、今、10周年を迎えているというのは、振り返って話してみて、いろいろ感慨深いものがありますね。

──そして同年12月にはメジャーデビュー・ミニアルバム『THIS IS A HERO』をリリースしました。ASH DA HEROとして活動をスタートさせてからは、挑戦の連続だったように感じますが？

ASH：メジャー契約以降にソロアルバムを4枚(ミニアルバム『THIS IS A HERO』[2015年12月発表]、1stフルアルバム『THIS IS LIFE』[2016年6月発表]、2ndフルアルバム『A』[2017年5月発表]、3rdフルアルバム『New World Order』[2021年9月発表])をリリースしましたからね。

──それぞれの作品については当時、BARKSでインタビュー取材をさせていただいているので、詳細はそちらで確認できるとして、“ASH DA HERO”というプロジェクトの企画書には音楽的な方向性も記されていたんですか？

ASH：ASH DA HEROで表現したい音楽っていう意味では、どんなジャンルでも歌えることが自分の武器だと思っていたんです。これまでやってきたバンドも、それぞれ全然違ったタイプだったから。最初はパンクバンドで、次はハードコア、エモ、スクリーモ。日本語のポップロック、ラウドロック。

──たしかに多ジャンルですね。

ASH：どんな曲でも歌えるという気持ちがあったので、あらゆる意味でミクスチャーされた音楽を放っていくという感じでした。「曲のジャンル自体をASH DA HEROにしよう」ってことは当時、レフティとも話していたんですよ。あと、ロックミュージシャンとして時代の音楽に対して、カウンターとして反対のことをやっていこうってことは、常に心掛けて音楽を作っていましたね。

──スタイルを決めるのはやめようと？

ASH：インディーズ盤の『THIS IS ROCK AND ROLL』はバラエティに富んだ5曲を入れたし、次のメジャーデビュー・ミニアルバム『THIS IS A HERO』も収録された曲ごとにジャンルは違ったと思う。でも、時代のど真ん中にストライクも投げ入れたいなと思って、ポップスというものにチャレンジしたのが『A』という2ndアルバムで。それでも全部の曲でジャンルが違う側面があったという意味で、やっぱりソロのASH DA HEROは“なんでも歌える”ってところに軸足を置いていた感じです。

──自分の音楽表現を広げようとした結果ではなく、もともと幅広さを持っていたからいろんな曲調であったと。

ASH：ソロだったので、振り幅が大きければ大きいほど、いろいろな可能性が広がると思っていたんです。ただ、幅広いからなんでも歌えるし、何でも表現できる、ってことをやっていると、世間的な評価としては、「ASHがやりたい音楽はなんなの？」とか「軸がブレてる」とか、いろいろ言われました。そこは歌詞で表現しているんだけどなって、思っていたんですけど。

──順調に見えた活動の中で、葛藤期を迎えたわけですか。

ASH：アルバム『A』をリリースしたとき、「なにがしたいのか分からない」と言われ、なにをしたいのかを明確にしないと、世の中の人には分かってもらえないんだって気づかされたんですよね。そこで、自分がなにがしたいのか分からなくなってしまい、一切曲が書けなくなりました。

──絶望を抱えるようなターニングポイントのひとつだったわけですね。

ASH：すごく苦しかったです。どの曲も、どんなジャンルも、自分は全部好きだから。この中からジャンルを絞れと言われてもね。たとえば、子供がたくさん生まれたとして、「どの子が一番好きですか？」って言われても、どの子も愛しているわけですから、絞れないですよね。本当に楽曲って自分の子供みたいなものなので。受け入れてもらえないという事は、自分の存在はこの世界であまり必要とされてないのかな？と思っていました。何を書けばいいのか、何を歌えばいいのかがわからなくなりました。

■これはどこにも話してなかったけど

■実は最初からバンドにしようと思ってた

──行き詰まった状態を抜け出すような、突破口となる出来事はなんだったんですか？

ASH：Argonavis (メディアミックス作品『from ARGONAVIS』から派生した5人組ボーイズバンド / ARGONAVIS from BanG Dream!(バンドリ!))から楽曲提供のオファーが来たときですね。「ASHさんのこの曲のこの部分がすごくカッコ良くて素敵なので、こんな曲がほしいんです」と言ってくれて。“やっぱり求めてくれる人がいるんだ”と。で、全力を込めて曲を書かせていただいたら、Argonavisのファンの皆さんが「めっちゃカッコいいじゃん！」って振り向いてくれた。それがすごく救いになりましたね。

──作家としても認められたと。

ASH：そう。もちろん、「いろんなことをやれるのがASHだから、そこが好きなんだよ」って、ずっと見守ってくれていたファンのみんなが、すごく支えになっていました。そのふたつが、ボロボロになった自分に水を与えてくれて、再び創作意欲も湧いてきたんです。

──ASHがArgonavisに「STARTING OVER」を楽曲提供したのが2019年8月のこと。2020年1月にも第二弾として「MANIFESTO」を書き下ろしました。そして挫折から立ち上がり、コロナ禍の2021年9月4日に、ソロプロジェクト完結と新バンドASH DA HERO始動を発表。ギタリストの脱退を経て、現在はギターレスバンドとしてチャレンジを続ける強い姿勢を見せています。ご自身が描くASH DA HERO像は現在、理想を超えている感じですか？

ASH：超えている側面と、想像していた以上に現実は難しいなって側面と、どっちもある感じです。当初は、テーブルの上でパソコンを叩いて企画書を作ってたわけで、机上の空論のように“こういうロックスター像が世の中に必要だろう”って想い描いていたんです。それを演じるように表現することでASH DA HEROになろうとしていた。だけど、自分が本来持っている要素と相反している部分が出てきたり、それがうまく混ざらなかったり、苦悩もして。そもそも頭の中で思い描いた設計図や理想像が間違っていたのかな？って感じる時期もありました。

──アップデートの連続だったわけですね。

ASH：自分の中のいいところはどこだろう？って模索する10年でもありました。そして、まだまだ叶えられていないこともたくさんあるし。

──バンド形態になったとき、力強いメンバーが自分の傍らに常にいてくれることで、自身が描く野望はさらに広がりました？

ASH：これはどこにも話してなかったことですけど、実は最初からASH DA HEROはバンドにしようとしていたんですよ。サーカス団のような、なんでもできるバンドにするべくメンバーを探したけど、なかなか見つからず。そのまま、まずソロで活動をスタートさせたんです。いずれASH DA HEROというプロジェクトが、たとえば海外へ行くようなタイミングになったときに正式メンバーを引き連れて、世界中で暴れる日本代表のロックバンドにしたいって話は、ごく一部の人にはしていたんですよ。

──では予定通りと言えば、そうだと。

ASH：そうですね。コロナ禍になったときにバンドメンバーを迎えて、自分のギヤが“絶対に海外へ行くぞ、時代の主人公になる曲を作るぞ”ってモードに入った感じです。

──バンド形態になった途端、ソングライティングの色合いも変わりましたよね？

ASH：それまでは自分ひとりで歌詞も曲も書いていたけど、バンドになってからは曲を書くスピードの早いNaruくん(Narukaze)がいて、「僕は歌メロのトップラインと歌詞を書くから、しのぎを削るようにふたりで曲を作っていこうぜ」って。

──Narukazeさんが音楽性の相違で2024年秋に脱退しましたが、バンド形態となったASH DA HEROのソングライティングの相棒だったわけですから、大きな痛手だったと思うんです。バンド内ではどう考えていたんですか？

ASH：そもそもバンドって、他のメンバーとの音楽性の違いはあるものじゃないですか。だから、初めから相違はなかったし、相違はあったんです。という言い方が正しいのかもしれない。そして、そこがバンドの一番の面白いところでもあって、Naruくんとの音楽制作は、自分ひとりじゃ決して生み出せない素晴らしい楽曲が生まれたし、最高の化学反応の連続でした。では、なぜ別れることになったのか。それは、恋人や家族が別れるときに近い感じで、ひとりひとりの人生を考えたとき、より良い選択をするべきタイミングでもあったんです。お互いに苦渋の選択でしたが、たくさん話し合って決断しました。

──お互いを尊重し合った結果だという。

ASH：そうです。たくさん話し合いましたからね。でも、僕らは“ああ、どうしよう…”って悩んだし、最初に出た案は「誰かギタリストを探すしかない」ってことでした。でもNaruくんが本当に素晴らしいギタリストだったから、代わりを見つけるのは相当難しいことで。というか、代わりなんていない。

──それで目線も変わったわけですか。

ASH：「海外にはギターレスのロックバンドも存在している。ASH DA HEROにはベースがいて、ドラムがいて、DJがいて、ボーカルがいる。であれば、ロックができないという言い訳にはならない。ロックができる気がする。いや、できる。やるんだ。それを作っていこう」って話をメンバーやスタッフともしたんです。「未知の領域だけど、やってみよう」と。痛みも悲しみも不安もめちゃくちゃあったけど、目の前に待ってくれているファンのみんながいるから、俺たちは進むんだっていう決意。そして「みんなに希望を見せることが、ロックバンドとして一番カッコいいことだ」って話をして、とにかく進もうと。

──メンバーの結束力、音楽への情熱が一気に高まったんですか？

ASH：もう一気に。それまでは僕とNaruくんがバンドを引っ張って、他の3人がそれをサポートしてくれるという側面がそれぞれのスタンスにあったと思うんです。

──そうですよね。

ASH：これは、先日のアルバム『HYPERBEAT』インタビューでもメンバーが話したことですけど、Naruくんがいなくなったことによって、“俺がやんなきゃ。俺がやるしかないだろ” ってメンバーそれぞれが奮い立ったんですよね。それを見て、“あぁ、みんな変わろうとしてるんだ”って思ったし、“僕も変わらなきゃいけないし、みんなを引っ張っていくってことをさらに意識しなきゃいけないし。それと同時に、自分が引っ張るだけじゃなくて、みんなで一丸となって進まなきゃいけない”って。そういう意識になりました。そこは大きな変化です。

■日本のバンドが好きな海外のオーディエンスは

■日本の音楽を愛する日本のみんなに憧れている

──現在の4人体制になってから、アニメ主題歌なども作用してか、海外でのライヴが飛躍的に増えました。ASH DA HEROが始まる以前からの夢がいろいろ実現している最中とも言えますね。

ASH：本当に感謝しかないですね。ありがとうという気持ちと、嬉しいという想い。とんでもない奇跡の連続だと思っています。つくづく自分は幸運な男だなって、全てに感謝しかないです。

──実際に海外ライヴやワールドツアーは、どんな感じなんですか？

ASH：これも先日のアルバムインタビューで話したことではありますが、ワンマンもありますけど、イベントやコンベンション、フェス出演がほとんどなので、本当にその国を知っているのかというと、僕たちはまだまだ知らないことだらけです。今現在まで、8〜9ヵ国に行かせてもらっているんですけど、アメリカだけでもヒューストン、ピッツバーグ、アトランタ、ハワイ、サンディエゴ、サンアントニオに行っていて、その個々の街では、すべて違った反応だったんですよね。同じ南米でもブラジルとアルゼンチンでは全然反応が違う。とにかく思うのは、世界中のどこへ行っても、待っていてくれる人たちがいるんだってことと、ステージを始めてしまえば、どこであってもASH DA HEROのライヴ空間が存在するってこと。すごく激しいし、すごいラウドだし、めちゃくちゃ汗もかくけど、なんとも言えない多幸感が、そこには絶対にある。

──「世界中で暴れる日本代表のロックバンドにしたい」と最初から考えていたという発言がありましたが、それに近づいていると。

ASH：ライヴが終わったときに、いつも思うんです。世界は俺たちが思っていた以上に近い。だけど、俺たちが思っている以上に世界は広い。日本のファンの人たちは、僕らの海外ライヴの映像を観て、向こうのオーディエンスの熱狂ぶりがすごいなって思うかもしれない。でも、声を大にして言いたいのは、日本のバンドが好きな海外のオーディエンスたちは、日本のロックや音楽を愛する日本のみんなに憧れているってこと。お手本にしているってこと。日本のオーディエンスが、まぎれもなく世界で一番。そう確信を持っています。

──ワールドツアーは、11月8日の横浜KT Zepp Yokohamaでツアーファイナルも兼ねた10周年ライヴを迎えることになっています。10周年の集大成になりそうですか。

ASH：ソロとして始まって、5人編成のバンド期を経て、現在は4人の新体制で活動している。ASH DA HEROには、この3つの時代があるんです。10年間を支えてくれたファンのみんな、この10年のうちに出会ってくれたみんな、新体制になった最近出会ってくれたみんな、全員が楽しめるライヴにしたいと思っています。

──ということは、ソロ時代の楽曲披露も？

ASH：僕も含めてみんなも変化した10年間で、ずっとここに存在し続けている音楽がある。10周年のライヴではそれをみんなに届けたいと思ってます。だから、ソロ時代が好きだった方は、あのとき見つけてくれたASH DA HEROがそこにいます。みんなが満足できるセットリストになっているし、未来も見せられる。そういう確信と自信を持ったステージを届けます。なんたって全部で37曲ですからね。この10年で出会えた全員に集まってもらって、ASH DA HEROの10周年を盛大にお祝いしていただけたら嬉しいですね。

取材・文◎長谷川幸信

写真◎井上翔

■＜ASH DA HERO “WORLD TOUR” 2025＞FINAL 〜10th ANNIVERSARY Special〜

11月08日(土) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open16:00 / start17:00

▼チケット

・スタンディング \6,500 (税込/整理番号有/D代別)

・2F指定席(横浜公演のみ)：\6,500 (税込/D代別)

※お一人様4枚まで

※未就学児童入場不可

詳細：https://ashdahero.com/contents/13236

▼Spotify予習プレイリスト

https://open.spotify.com/playlist/14ozw0NxBoNlWMVjPTigFM?si=a7edc0c287c248c6&pt=28b923228e5a53070ed4c3ee3be3669c

