「好き」がバレバレはNG！モテる女性が実践する“絶妙な距離感”の作り方
好きな人ができると、つい“頑張りすぎ”てしまうもの。でも、LINEを送る回数、SNSでのチェック、話題作りの努力など、どれもが一歩間違えると「重い」と思われてしまうでしょう。その点、モテる女性は“距離の作り方”が上手。そこで今回は、男性を追わずに惹きつける「絶妙な距離感」の作り方を紹介します。
自分から近づきすぎないほうが、印象アップ
気になる男性にはつい「話したい」「知りたい」と思うもの。でも、連絡を連投したり、SNSを頻繁にチェックしたりするのは逆効果。男性は、束縛より“自由”を心地よく感じます。モテる女性は、連絡を少し我慢して心の余裕を演出するのが上手。そうすることで、むしろ男性にとって気になる存在になるのです。
普段から“自分軸”で行動する
男性の反応ばかり気にしていると、恋が停滞しがち。そんなときは、自分の時間を充実させることにシフトしてみましょう。趣味を楽しんだり、仕事を頑張ったり、友人と出かけたりする姿をSNSにアップするのも効果的。「自分軸」で動ける女性は、自然と男性の目に輝いて見えるものです。
“余白”を演出して男性の興味を掻き立てる
恋愛で焦ると、つい全部をさらけ出したくなりますが、それはNG。返信を急かさない、全部を話さないなど、“余白”を演出することで、男性は「もっと知りたい」と心を掻き立てられます。恋は押すより引くほうが、意外とうまくいくもの。ミステリアスさと安心感、そのバランスがモテの鍵です。
自分から追いかけなくても男性が惹かれてしまう女性には“余裕と自信”がにじみます。焦らず、自分らしいペースで恋を育てていきましょうね。
