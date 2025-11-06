俺の気持ち“本物”だからね。男性が少し遠回しに出す「大好きサイン」
ストレートに好きな気持ちを伝える男性よりも、どちらかといえば好意を遠回しに伝えようとする男性の方が多いでしょう。なぜなら、好きな女性と交際できる可能性を少しでも上げるために、行動が慎重になるからです。そこで今回は、男性が少し遠回しに出す「大好きサイン」を紹介します。
｜恋愛の話題をし始める
好きな女性から意識してもらうために、多くの男性は恋愛の話題を持ち出します。彼氏はいるのか？そしてどんな恋愛観を持っているのか？など、できる限り情報を集めようとしているのでしょう。つまりこのタイミングで、彼氏に相応しい相手になれるかどうかを判断するわけです。
｜細かいところを褒めてくる
どんな男性も、好きな女性には喜んでほしいと思うもの。そのため、まずは見た目をできる限り褒めようと意識します。例えばアクセサリーやネイルなどを、男性から細かい部分を褒められた経験はありませんか？ 「そこまで見てるんだ」と感じるところですが、好きな女性に対しては当然の行動なのです。
｜とにかくいっぱい話しかけてくる
男性から積極的に話しかけられることがあるなら、それは脈ありの可能性大。たくさんあなたと会話をして、少しでも親密な関係を築こうとしていることが考えられるでしょう。そういう男性はLINEでも一度会話が始まったら、なかなか終わらせようとしてこないケースが多いです。
｜何でも共感してくる
会話をしていて、いつも男性に共感してもらっていませんか？ ちょっとおかしなことを言ってもそうなる場合は、間違いなく男性の方があなたに合わせていると見ていいでしょう。「好きな女性から些細なことで嫌われたくない」と男性は思っているので、自然と何でも共感してくる傾向があります。
今回紹介した内容に身に覚えがあるなら、すでに男性から本命視されていると言っていいでしょう。その相手が気になる男性であれば、恋愛のチャンスと捉えてくださいね。
