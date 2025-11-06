坂道グループメンバーが「R-1グランプリ」出場者リストに ファン騒然「マジ!?」「どういうこと？」→本人が否定
“日本一のピン芸人”を決定する「R-1グランプリ2026」の予選が現在、東京と大阪で開催中。その出場者一覧に「坂道グループ」メンバーの名前が記載され、ファンの間で話題となっている。
【写真】松田好花、井上梨名、松田里奈の名前があった11月13日（木）の出場者リスト
大会の公式Xは「11/12（水）〜11/14（金）の出場者・集合時間を更新しました」と投稿し、各日の出場者リストを公開。その中で、11月13日（木）に大阪・インディペンデントシアター2ndで行われる「大阪1回戦」の欄に、次の3名の名前が確認された。
松田好花 【seed＆flower】
井上梨名 【seed＆flower】
松田里奈 【seed＆flower】
松田好花は日向坂46のメンバー、井上梨名と松田里奈は櫻坂46のメンバーで、いずれも「Seed ＆ Flower合同会社」に所属している。
突然の発表にSNSでは「えっ、マジ!?」「どういうこと？」「何が起きた!?」「何かの企画かな？？」など、驚きの声が相次いでいる。
なお、日向坂46や櫻坂46のオフィシャルサイトなどでは、現時点で本件に関するアナウンスはなく、詳細は明らかになっていない。
追記：6日、松田好花が、自身がパーソナリティを務める『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送／毎週木曜24時）に出演。番組冒頭で「R-1グランプリには出場しません！」と切り出し、「何やら話題になっちゃってるみたいなんですけれども、名前が挙がってた3人とも出ませんので」と話し、「こちらよろしくお願いします」と呼びかけた。
