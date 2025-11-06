減量成功で体重60kg→46kgに。習慣化させやすい【簡単ダイエット】のポイント
「体重を◯kg減らしたい」「お腹や太ももを引き締めたい」とダイエットに取り組み始めても、忙しさやモチベーションの低下でなかなか習慣化できない方は少なくないでしょう。そんな方こそ参考にしたいのが、MAMAMOOのムンビョルが実践した【簡単ダイエット】です。体重60kg→46kgと14kgの減量に成功した彼女は、一体どうやって痩せたのでしょうか？
（１）サツマイモ中心の食生活
（２）できるだけ外出しない
ムンビョルがダイエット中に自分に課していたルールが「外出しないこと」。その理由は、友達に会うということは、ご飯を食べたり、カフェに行ったりすることになるからだそうです。楽しい雰囲気に飲まれて「ダイエットは休憩！」とならないようにストイックに過ごしたと明かしています。
（３）厚着をして運動する
ダイエットと切り離せないのが運動についても積極的に取り組んでいたムンビョル。特にアイドルには必須のダンスで運動に励んでいたそうです。また、運動の際はできるかぎり厚着をしてダンスをすることでダイエット効果UPを狙っていたと振り返っています。
ダイエット成功で一気にアカ抜けた印象になったムンビョルは、とてもいいお手本となるはず。そのまま真似する必要はありませんが、彼女が実践した内容をヒントに、継続できそうなルールを作ることからダイエットに取り組んでみてくださいね。
🌼即効で３〜５kg痩せられる。ダイエット時に【やるべきこと】＆【やってはいけないこと】