１１月１４日（日本時間１５日）に米マイアミで予定されていた世界初挑戦が延期となったプロボクシングのＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝が６日、自身のＳＮＳを更新。世界戦の延期を報告した。

平岡はジムワークの写真とともに「２０２５年１１月１４日の世界戦は延期となりました。楽しみに待っていた方々にこのようなご報告となり残念な気持ちでいっぱいです。しかし、僕は元気にやっています！ 新しいに日程が出るまで皆さん楽しみにしていてください！ 夢を夢で終わらせない。引き続き応援宜しくお願い致します！ 平岡アンディジャスティス」とつづった。

平岡は当初、ＷＢＡ世界同級王者ゲーリー・ラッセル（２９）＝米国＝との世界戦へ向け、４日に渡米する予定だった。しかし、興行のメインイベントで人気ユーチューバーのジェイク・ポール（２８）とエキシビションマッチが組まれていたＷＢＡ世界ライト級王者ジャーボンテイ“タンク”デービス（３０）＝ともに米国＝が元交際相手から暴行、監禁、誘拐などで訴訟を起こされたことが発覚。興行を主催するモスト・バリュアブル・プロモーションズ（ＭＶＰ）社が３日（日本時間４日）、メインイベントの中止を発表。平岡陣営は渡米をキャンセルした。ＭＶＰ社は「新たな日程、会場、他カードは決まり次第発表する」としている。

所属ジムの大橋秀行会長（６０）も５日、自身のＳＮＳで平岡の世界挑戦の延期を報告。「もう一度気持ちを切り替えてアンディも気合いを入れてます。必ずこういう経験は後に生きてきます。必ず世界戦は実現しますので応援宜しくお願いします。ピンチはチャンス」と記していた。