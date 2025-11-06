こういうの求めてたーー！【40・50代】短すぎずちょうどイイ♡「大人ショートボブ」

この秋、大人女性におすすめなのが、程よい長さのショートボブ。首まわりはすっきり見せつつ、女性らしい丸みを残した絶妙な長さが魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品さもありながら、自然な軽さと抜け感で大人世代にも取り入れやすい「大人ショートボブ」をご紹介します。

グレージュカラーのふんわりショートボブ

透明感のあるグレージュカラーがやわらかく映えるショートボブ。後頭部にふんわりと丸みを出し、ボリューム感をさりげなくプラスしています。襟足は首に沿うようにコンパクトにまとめて、シルエットに奥行きを。短すぎないバランスで、大人らしい上品さを保ったスタイルです。

暖色ブラウンの軽やかショートボブ

やわらかな暖色ブラウンが優しい印象を与えるショートボブ。サイドと襟足を同じ長さで整えながらも、毛束感を出して流れをつくることで、自然な抜け感が生まれます。レイヤーを入れて、トップを全体的に後ろ流すことで、軽やかな動きが加わります。

グレージュのハイレイヤーショート

トップに自然なボリュームを出し、襟足を少しだけくびれさせたショートボブ。首のラインをすっきりと見せるひし形のシルエットが、大人らしい上品さを感じさせます。やわらかなグレージュカラーが全体を軽やかにまとめ、上品で抜け感のある印象に。

ベージュカラーのやわらか丸みショートボブ

やわらかいベージュトーンでまとめた丸みショートボブ。ぷつっとラインを残しつつ、サイドを軽く耳にかけることで抜け感アップも。自然な丸みのフォルムが女性らしく、上品な雰囲気を引き立てます。短すぎず、落ち着きのある大人のショートスタイルです。

