DECO*27¡¢Snow Man¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡õ³Ú¶ÊÄó¶¡¤ÎÎ¢Â¦ÌÀ¤«¤¹¡¡º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡ÖËÍ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡¢8ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ØSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË ¸å8¡§00¡Ë¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎDECO*27¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¡ÄÆ©¤±´¶¤¢¤ë°áÁõ¤Î¾¾²¬ÈþÎ¤
¡¡DECO*27¤Ï¡¢¡Ö°¦ÌÂ¥¨¥ì¥¸¡¼¡×¤ä¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¡¢¡Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É³Ú¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Snow Man¤Î5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö²»¸ÎÃÎ¿·¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼»ÅÊ¥¬¡¼¥ë¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£Ç®¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈÄêÈÖ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÆÍ·â¡ª°ìÌä°ìÅú¡×¤Ç¤Ï¡¢DECO*27¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ä¡¢¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢DECO*27¤Îµ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÏÉ¬Ä°¤À¡£
¢£DECO*27¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤ä¡Á³Ú¤·¤«¤Ã¤¿!! Î®¤¹¶Ê¤ò¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç¼ýÏ¿Ä¾Á°¤Þ¤ÇÂçÊÑÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ ËÍ¤¬¡Ö¿·¶Ê¤âÎ®¤»¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤«¤éÍ¾·×¤ËÇº¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ º´µ×´Ö¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡¢º£²ó¤Î¡Ö¼»ÅÊ¥¬¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤ËÍ×ÃíÌÜ¡ª¤¼¤ÒÈÖÁÈ¤òÄ°¤¤¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
