今週は日テレ系『カラダWEEK』。今年のテーマは「夢中でカラダを幸せに」ですが、きょうお伝えしたい「夢中」はあるスポーツです。



「オブスタクル」というスポーツ、ご存知ですか？



実は、3年後のロサンゼルスオリンピックでは 新種目に採用されているんです。



一体、どんなスポーツなのか？



「オブスタクル」の体験施設が県内に初上陸し、ひと足早く私が体験してきました！





リポート「オリンピック新種目にも採用されたオブスタクルスポーツ皆さん聞いたことありますか？ その新種目が体験できる施設が ここ上田にあるということで行ってみます！」上田市の市民の森公園に新たに誕生した、その名も「オブスタクルボックス」。「オブスタクル」は「障害物」を意味する英語で、このコースには、9つの障害物が設置されています。走る、跳ぶ、のぼるなどといった動作で様々な障害物をクリアし、ゴールまでのタイムを競う「オブスタクル」。欧米を中心に急速に普及し、去年日本に上陸したという新しいスポーツです。3年後のロサンゼルスオリンピックでは近代五種競技の中の1つの種目として採用されるなど注目が集まっています。施設がある市民の森公園には、かつてスケート場があり多くの人でにぎわっていました。しかし去年、老朽化などを理由に閉鎖。その跡地を、地域に役立てたいと、立ち上がったのが地元住民で作るまちづくり協議会でした。クラウドファンディングなどを行い今年9月、コースの設置にこぎつけました。豊殿まちづくり協議会 豊岡博幸さん「地域活性の1つの起爆剤になると思っています。この周辺には稲倉の棚田や菅平 スポーツに関するもの、体験するものとしてこれも体験するスポーツということで みんなと連携心を持ちながら地域の活性化のために使いたい」まだ一般公開はされていませんが、この日は、関係者の親子たちが体験。設置されたのは難易度の低い初心者向けのコースです。ボルダリングやおよそ1.5メートルの壁など、9つの障害物に挑みます。5年生「ちょっと難しかったりうまく工夫しないといけなかったりしたところもあったけどすごく楽しかったです」3歳「ロープで頑張ったら上に行けた」オブスタクルはバランス力や俊敏性、判断力が養われ、子どもの身体づくりに効果的だと言われています。豊殿まちづくり協議会 大山慧一郎さん「（子どもたちが）困難なものにチャレンジし続けて乗り越えていくことをオブスタクルスポーツを通じて体験して身に付けてもらいたい」リポート「こちらのフィニッシュウォールおよそ2メートル35センチの反り立つ壁を助走をつけて駆け上がります。行きまーす！成功しました！」★クリフハンガー挑戦「難易度が高いされているこちらのクリフハンガーも挑戦します」この施設、年明けごろには一般公開される予定です。豊殿まちづくり協議会 豊岡博幸さん「自然に恵まれた60ヘクタールもある大きな公園ですオブスタクルスポーツ今回はボックスですけどこのあと忍者コース100メートルOCR、もっと長い距離のアドベンチャーコースも（作る予定）」今後、競技用の本格的なコースも作られる予定で3年後のオリンピックに向けて、ますます注目が集まりそうです。