¾¾¸µÂîÌ¦¼ç¾¡ÖÉ¬¤º¶â¥á¥À¥ë¡×¡¡¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¤ÎÁÔ¹Ô²ñ
¡¡Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË½÷ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤¬6Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÃË»Ò¤ÎGK¾¾¸µÂîÌ¦¼ç¾¤Ï¡ÖÃË»Ò¤ÏºÇÄã¤Ç¤âÀ¤³¦°ì¡¢ºÇ¹â¤Ç¤âÀ¤³¦°ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É¬¤º³§¤µ¤ó¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½÷»Ò¼ç¾¤ÎGK°ËÅìÈþÏÂ¤Ï¡ÖÊ¹¤³¤¨¤ë¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´¶Æ°¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊúÉé¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤äÃç´Ö¤ò¿®¤¸¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£