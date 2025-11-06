11月6日、板野友美がInstagramを更新した。

【写真】プロデュースするアイドルグループメンバーの小崎凛奈との2SHOTも披露

板野は、自身のInstagramアカウントにて、“ANNA SUI”のショーを訪れたことを報告すると、黒のトップスにブーツを合わせて、タイツを纏った美脚を披露している写真を複数公開。

また、「りんりんがショーモデルに」とコメントすると、自身がプロデュースするアイドルグループ・RoLuANGELのメンバーである小崎凛奈との2ショットも掲載していた。

この投稿に対して、コメント欄には、「カッコいい」「めっちゃ可愛くて美人さん」「コーデすごくエレガントで似合う」「お顔ちっさい」などの声が寄せられていた。

かつてAKB48の1期生メンバーとして活躍し、現在は芸能活動やブランドのディレクターを務めるなど、活躍の幅を広げている板野。私生活では、2021年1月に高橋奎二選手（東京ヤクルトスワローズ所属）との結婚を報告し、同年10月に第1子女児の誕生を発表している。

画像出典：板野友美オフィシャルInstagramより