ローソン、「&nd by rom&nd」から1つで色々な使い方ができるマルチコスメ登場【数量限定】
ローソンとrom&ndが共同開発した韓国コスメ「&nd by rom&nd(アンドバイロムアンド)」から、1つでリップとチーク、ハイライトとコンシーラー、両方につかえるマルチコスメが登場。数量限定で販売している。
今回登場したのは、どらやきをイメージしたケースと色合いが魅力の全3種。
「どら焼きリップ&チーク」からは、あんこブラウンとスイートいちごが登場。リップとチークに使えるマルチコスメで、上の淡い色はハイライト(下地)として、もしくはリップやティントにツヤを出す仕上げとしても使える、白みのあるグロッシーな質感。下の濃い目の色はリップやチークとして使える、血色感のあるベルベットな質感となっている。
01 あんこブラウン使用イメージ
02 スイートいちご使用イメージ
「どら焼きマルチコレクター」(クリーミー抹茶)は、上の淡い色は、べたつかず澄んだツヤ感が魅力のハイライトに。下の濃い目の色は、頬や小鼻など赤みが気になるところを自然に落ち着かせるコンシーラーとして使用できる。また、カラーリップベースとしても使用可能だそう。
03 クリーミー抹茶使用イメージ
いずれも、価格は1,100円。製造総数は各3万個となっている。
