中島颯太（FANTASTICS）がディレクターを務めるジュエリーブランド「QUESERA（ケセラ）」のブランド1周年を記念した初のポップアップが、11月7日から9日まで東京・中目黒にて開催される。オープン前日の6日にマスコミ向けの内覧会が開かれ、中島が囲み取材に応じた。

ブランド名は、スペイン語で「なるようになる」を意味する「ケ・セラ・セラ」に由来。ブランド立ち上げ当初は中島がディレクターを担当していることを伏せてスタートしたが、11月15日に1周年を迎えることを機に、ディレクターを務めていることを公表した。その理由は“グッズ”という形で届けるのではなく、ジュエリーブランドという価値を見出すため。「あえて名前を伏せた上で、見つけてくれた方だったり、このブランド自体に興味を持ってくれた方に届くように、少しずつ自分の思いだったりを見せながら、自分も着用したり、そこで気づいてくださる方がいたりしました」とこの1年を振り返りながら、言いたい気持ちを押し殺していたことを明かす。

ディレクターとしてはブランド名からコンセプト、商品の形や色、大きさ、ブランドキャラクターのデザインといった、細かなところまで中島自身が担当している。これまで中島はライブなど普段からQUESERAのアイテムを着用しており、それにいち早く気がついたファンが数名いたといい、「けっこう前にイベントでQUESERA（のネックレス）を付けて『でしょ？』って言ってきた人がいて、すごいなと思いました。僕からは言えなかったので、『うわー、可愛いですね』って言ったんですけど（笑）。そこまで見てくれてるんだって」と熱烈なファンとのエピソードを回想する。中島自身もInstagramで、さりげなくQUESERAのアイテムを付けていたり、4枚目ぐらいでQUESERAをアップで写していたと“匂わせ”エピソードを明かし、会場の笑いを誘う。

メンバーは距離が近すぎるため、QUESERAのアイテムは家族にプレゼントしており、妹が愛用しているとのこと。映画『ロマンティック・キラー』で共演している高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）には「まだ一応付けないで」という条件のもと渡しており、「女性はあんまりあれかなと思った」という理由から上白石萌歌にはプレゼントはしていないという。

LDH所属アーティストで付けてほしいメンバーを聞かれると、EXILE TETSUYAの名前を挙げた。「めちゃくちゃ素敵だね」と声をかけられたと嬉しそうに語る中島は、TETSUYAがAMAZING COFFEEをプロデュースしていることから、「経営のことをお聞きしたいなっていう」「付けていただいて学ばせていただきたいなと思います」とコメントした。中島を敬愛しているWOLF HOWL HARMONYのHIROTOからは、すでに「ポップアップ行きます」とコメントをもらっているらしく、開催期間中のどこかで現れるのではないかと予告。中島自身も「行きたいなと思っています」と明言していた。

今回のアニバーサリーに合わせ、“お祝い”の意味を込め、初めてパールを使用した特別なアイテムを販売。これまで販売してきたアイテムとあわせて展開される1周年限定アイテムには、中島が描き下ろした“ハート”と“Q”のロゴがあしらわれている。今回の囲み取材で中島は1周年限定アイテムのブレスレット、イヤリングを含む、QUESERAのアイテム10点を着用して登壇。オンラインストアでの受注販売も行われ、中島がデザインを手掛けたノベルティが、ポップアップ会場ではイエロー、オンラインサイトではライトブルーの2色数量限定で配布となる。

最後に中島はこれからポップアップに足を運ぶ予定のファンに向けて、「実際に商品を見たり、付けてみたりして、より可愛く、大きさも感じていただけると思います。全て自信作で、スタッフのみなさんと共に作ってきているものなので、長く愛用していただけると嬉しいです」と会見を締めくくった。

（文＝渡辺彰浩）