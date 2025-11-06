元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは11月5日、自身のInstagramを更新。娘と息子とお宮参りする様子を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：愛沢えみりさん公式Instagramより）

写真拡大

元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは11月5日、自身のInstagramを更新。子どもと一緒にお宮参りする様子を披露しました。

【写真】愛沢えみり＆子どものお宮参りショット

「明らかに子どもができる前と顔つきが違う」

愛沢さんは「お宮参り。二人の天使たち。涙が出る。私を母にしてくれて、ありがとう」とつづり、1本の動画を投稿。愛沢さんは淡いオレンジの着物を着ており、娘の手を引いて歩く姿や息子を抱いて産着を着た姿などを披露しました。

また、息子を抱いた愛沢さんがしゃがんだ隣で娘が息子に優しくキスをするようなほほえましいシーンも。さらに「二人で仲良く手を取り合って成長していってほしいな」と、2人の子どもたちへの思いを明かしています。

ファンからは、「素敵」「美人には変わりないけど本当に優しいお母さんの顔つきになりました」「愛に溢れてて、すごく優しいお母さんの顔で大好きです」「幸せが溢れてる」「ママ、柔らかくて素敵な笑顔」「ほっこり」「明らかに子供ができる前と顔つきが違う」と、称賛の声が相次ぎました。

別日にもお宮参りショットを披露

10月2日にも「息子のお宮参りでした　スクスクと育ってくれてありがとう」と、お宮参りショットを公開していた愛沢さん。ファンからは、「泣ける、可愛い」「美しい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)