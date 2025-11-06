「歴史に残る瞬間」J１岡山が偉業達成！ クラブ史上初の全試合ホームエリア完売を発表。「動員力が強すぎる」「現地で楽しめることに感謝」の声
昇格１年目にして偉業達成と言えるかもしれない。
J１のファジアーノ岡山は11月６日、本拠地のJFE晴れの国スタジアムで11月30日に開催する浦和レッズ戦で、ホームエリアのチケットが販売開始後５分で完売したと発表（車椅子席を除く）。また、クラブ史上初めてホームゲーム全試合でホームエリアのチケットが完売したことも併せて公表した。
なお、スタジアム当日券売場での販売は車椅子席のみとなり、ホームエリアのチケット販売はないとのことだ。
クラブの公式Xが、このリリースを投稿すると、ファンからは以下のような声があがった。
「争奪戦勝てる気がしない」
「動員力が強すぎる」
「全試合！？」
「歴史に残る瞬間」
「ホーム全試合完売はエグすぎる...」
「岡山すげえな！」
「現地で楽しめることに感謝しながらいこう」
「５分！？」
「おめでとうございます」
「新スタジアム作ってください」
なお、岡山は８日にアウェーで行なわれる第36節の川崎フロンターレ戦で引き分け以上なら、J１残留が確定する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
