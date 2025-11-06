ÆàÎÉ¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÇòÄíÂæ¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷9537¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãÆàÎÉ¸©ÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯¤Î²óÅú¡Ê¤Þ¤¿¤Ï5Ç¯ÎßÀÑ¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶á½ê¤Î¿Í¤¬ÎÉ¤¤¿Í¡£³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬²º¤ä¤«¡£¸¤¤Î»¶Êâ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ²ÈÂ²¤Ë¹ç¤¦ÅÚÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¡¢´×ÀÅ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿³¹¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä½»´Ä¶¤ÎÎÉ¤µ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µï½»¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖÏ·¸å¤â°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö³¹¶è¸ø±à¡¢Ãæ±û¸ø±à¤Ê¤É¤¬¤¢¤êµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡×¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¤È¤·¤Æ¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
±º²¬ ¥ß¥³
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¤ØÆþ¼Ò¡£2021Ç¯¤è¤êAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡¢¸½ºß¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¡¦³¤³°»ö¾ð¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ½Ð¿È¡¢¤ª¼ò¤È³¹½ä¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥¢¥é¥µ¡¼¡£
(Ê¸:±º²¬ ¥ß¥³)
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§ÇòÄíÂæ¡Ê¶áÅ´¤±¤¤¤Ï¤ó¤ÊÀþ¡Ë¡¿É¾ÅÀ69.2¡¿ÊÐº¹ÃÍ68.9ÇòÄíÂæ±Ø¤ÏÀ¸¶ð»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤È¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£±ØÁ°¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÃæ³Ø¹»¤â¤½¤í¤¤¡¢À¸³è¤ÎÍøÊØÀ¤â¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸¶ð±Ø¤Þ¤Ç¤ÏÅÅ¼Ö¤Ç¤Ò¤È±Ø¤È¤¤¤¦¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤â¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§³Ø¸¦ÆàÎÉÅÐÈþ¥öµÖ¡Ê¶áÅ´¤±¤¤¤Ï¤ó¤ÊÀþ¡Ë¡¿É¾ÅÀ69.7¡¿ÊÐº¹ÃÍ69.9ÆàÎÉ»Ô¤Ë¤¢¤ë³Ø¸¦ÆàÎÉÅÐÈþ¥öµÖ±Ø¤Ï¡¢¶áÅ´¤±¤¤¤Ï¤ó¤ÊÀþ¤Î»ÏÈ¯±Ø¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ËÊØÍø¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£±ØÁ°¤Ë¤Ï¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÆàÎÉÅÐÈþ¥öµÖ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ø±à¤âÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤È¼«Á³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µï½»¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖÏ·¸å¤â°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö³¹¶è¸ø±à¡¢Ãæ±û¸ø±à¤Ê¤É¤¬¤¢¤êµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡×¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¤È¤·¤Æ¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
±º²¬ ¥ß¥³
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¤ØÆþ¼Ò¡£2021Ç¯¤è¤êAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡¢¸½ºß¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¡¦³¤³°»ö¾ð¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ½Ð¿È¡¢¤ª¼ò¤È³¹½ä¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥¢¥é¥µ¡¼¡£
(Ê¸:±º²¬ ¥ß¥³)