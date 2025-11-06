ファンが選んだ“また食べたい味”1位が数量限定復活！「じゃがりこ アスパラベーコン味」11月10日発売
カルビーは、「じゃがりこ」の発売30周年を記念し、ファンが選んだ“また食べたい味No.1”の「じゃがりこ アスパラベーコン味」を、2025年11月10日から全国のコンビニエンスストアで数量限定発売します。
アスパラガスの香りとベーコンを焼いたような香ばしさを楽しめるのが特徴の1つ。また、パッケージには、30周年を記念したロゴが配されており、キリンもお祝いしている特別デザインとなっています。
2014年に初めて発売された際のデザインを踏襲しつつ、ベーコンとアスパラガスのシズル感ある画像が中央に配置されています。
「じゃがりこ」は1995年10月に新潟県で発売され、約2年半をかけて全国展開。特徴的な堅さとスティック状の形状、カップ包装は当時としては挑戦的なものでした。現在では「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などさまざまな味がラインアップされています。
価格：オープン価格（想定：税込200円前後）
発売日：2025年11月10日
販売場所：全国のコンビニエンスストア（店舗によっては取り扱いのないこともあり）
販売方法：数量限定（なくなり次第終了）
＜参考＞
じゃがりこ 公式Webサイト
(文:All About 編集部)
ファン投票1位の味が復活「じゃがりこ アスパラベーコン味」は、2024年9〜10月に実施された「じゃがりこ国民投票」でファンから最も高い支持を集めた味です。「アスパラベーコン味」は2014年に誕生し、これまでに4度の発売歴があります。
