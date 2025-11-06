「国宝」本田真凜、美ボディライン際立つスケート披露！ 宇野昌磨のアイスショー出演「かっこいいと綺麗が詰まってる」
プロフィギュアスケーターの本田真凜さんは11月5日、自身のInstagramを更新。アイスショー 『Ice Brave2』の京都公演に出演し、赤い衣装をまとった姿を公開しました。
この投稿にファンからは、「真凜ちゃん、超可愛い」「素敵すぎ！！」「赤が最強に似合って、かっこよくて最高に綺麗でした」「ほんとにほんとにかっこいいと綺麗が詰まってる」「国宝」「赤衣装が映えてて、見惚れちゃう」と、称賛の声が多数寄せられています。
『Ice Brave2』に出演本田さんは「ICE BRAVE ただいま京都！！幼少期にずっと練習していたリンクでこうして滑れてとっても嬉しかったのです！！おおきに！」とつづり、5枚の写真を掲載。スケート演技中の美しい姿です。花の刺繡が施された深紅の衣装は、本田さんの透き通る肌としなやかなボディラインを引き立てており、よく似合っています。
『Ice Brave 2』とは？本田さんが出演している『Ice Brave 2』は、オリンピック銀メダリストでプロスケーターの宇野昌磨さんがプロデュースするアイスショーの第2弾です。京都アクアリーナで開幕し、全国5都市を巡回します。今回は第1弾の演目に加えて、ベートーベンの『月光』など新たな演目も登場。さらに、本田さんは宇野さんとのアイスダンスでリフトに挑戦しており、競技とは異なる魅力を感じられる公演となっています。
(文:勝野 里砂)