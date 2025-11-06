野良出身から人気者へ！ フォロワー22万人が見守る、“国民の実家猫”の穏やかな日々

郷愁を掻き立てる“国民の実家猫”!? ミケ（ミックス/推定5歳/♀）の淡々とした日常の記録と爆音のゴロゴロに癒されて。

淡々とした日常の記録と爆音のゴロゴロに癒されて

寝起きのせいか人見知り気味。取材時は押し入れの中でしばし様子を窺っていた。

「お目覚めのミケ」「ぽんぽん中のミケ」「おやつをもらえたので安心して寝床につくミケ」…。愛猫の日常の様子を、ただひたすら淡々と綴っているInstagramのフォロワー数はなんと22万超！ その主役は、野良猫出身のミケさん。2021年から実家で暮らす飼い主さんのもとにやってきた。

「もともと猫好きだったんですけど、知り合いからかわいい三毛の野良猫がいるんだけど、保健所に連れていかれるかもしれないと相談を受けてうちで保護しました。とても穏やかな性格で、親バカですけど実際、本当にかわいくて。その姿をとにかくみんなに見てもらいたいと思って、SNSを始めたんです」

気ままに過ごすミケさんの様子を、飾ることなくありのまま撮った動画はまさに癒し。ノスタルジーを掻き立てられ、実家や親戚から送られてくる猫レポートを見ているような気分に。そんな投稿の中でも見どころは、甘えたり寛いでいる時に喉を鳴らすミケさん。爆音のゴロゴロ音を聞いているだけで、こちらまで心底リラックスできる。

