清楚であざといがモテの鉄則♡ ベーシックカラーで仕上げる「プリーツスカート」コーデまとめ
女のコらしさとトレンド感を両立できるプリーツスカートは、この冬も大人気！今回は、ベーシックカラーを使って清楚に見せつつ、さりげない肌見せで彼をドキッとさせる「モテコーデ」を4つご紹介します♡ プチプラでも高見えするスタイリングをぜひ参考にしてみてね！
ベーシックカラーで清楚感UP！
「どんな服にもあう」「ナチュラルに女のコ感が出せる」「Aラインシルエットで細見えする」そんな三拍子がそろった神スカート。
Check! kirariさん（インフルエンサー・25才）
小物で感度たかめなしゃれガールに
「プリーツスカートはユニクロ。カーディガンとトップスはSHEINで約2,000円と、コーデは超プチプラ。だけど、バッグにはお気に入りのBurberry。ハイブラがひとつあるとコーデが高見えする！」
Check! 伊藤凌華さん （國學院大學4年）
清楚な女のコルックの完成♡
「大活用しているハイウエストのプリーツスカート。そこにOLIVE des OLIVEのカーディガンをあわせれば、女のコっぽさ満載！
足元はコーデを締めるために黒ブーツをセレクト。身長が高くないので、彼との目線を揃えるためにも厚底ブーツは必須です♡」
Instagram：@kokudai25__02
Check! Ayanoさん （東京薬科大学3年）
Kドルみたいなツイードセットアップ♡
「Kerryのセットアップは、約8,600円。ブーツはGRLで約3,000円。バッグは韓国ブランドのStand Oilで約10,000円。
クラシカルかつ、リボンで写真映えするので、記念日デートに着たいなと思う1着」
Instagram：@ay___ano
Check! あめちゃんさん （Ray♥Influencer・23才）
ぬかりない肌見せで色っぽく
「韓国で約1,500円で買ったレザーのプリーツスカートにDHOLICの肩見せトップス。そしてデートに必須のGRLの約3,000円の黒ブーツで、私的最強夜遊びコーデの完成！
このコーデで『今日の服、色っぽいね』とメンズから褒められたこともあります♡ 」
Instagram：@amechan_59
撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈
あめちゃん
Ray編集部 エディター 草野咲来