清楚であざといがモテの鉄則♡ ベーシックカラーで仕上げる「プリーツスカート」コーデまとめ

女のコらしさとトレンド感を両立できるプリーツスカートは、この冬も大人気！今回は、ベーシックカラーを使って清楚に見せつつ、さりげない肌見せで彼をドキッとさせる「モテコーデ」を4つご紹介します♡ プチプラでも高見えするスタイリングをぜひ参考にしてみてね！

プリーツスカート ベーシックカラーで清楚感UP！ 「どんな服にもあう」「ナチュラルに女のコ感が出せる」「Aラインシルエットで細見えする」そんな三拍子がそろった神スカート。

Check! 伊藤凌華さん （國學院大學4年） 清楚な女のコルックの完成♡ 「大活用しているハイウエストのプリーツスカート。そこにOLIVE des OLIVEのカーディガンをあわせれば、女のコっぽさ満載！ 足元はコーデを締めるために黒ブーツをセレクト。身長が高くないので、彼との目線を揃えるためにも厚底ブーツは必須です♡」 Instagram：@kokudai25__02

Check! Ayanoさん （東京薬科大学3年） Kドルみたいなツイードセットアップ♡ 「Kerryのセットアップは、約8,600円。ブーツはGRLで約3,000円。バッグは韓国ブランドのStand Oilで約10,000円。 クラシカルかつ、リボンで写真映えするので、記念日デートに着たいなと思う1着」 Instagram：@ay___ano

Check! あめちゃんさん （Ray♥Influencer・23才） ぬかりない肌見せで色っぽく 「韓国で約1,500円で買ったレザーのプリーツスカートにDHOLICの肩見せトップス。そしてデートに必須のGRLの約3,000円の黒ブーツで、私的最強夜遊びコーデの完成！ このコーデで『今日の服、色っぽいね』とメンズから褒められたこともあります♡ 」 Instagram：@amechan_59 撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈

Ray編集部 エディター 草野咲来