清楚であざといがモテの鉄則♡ ベーシックカラーで仕上げる「プリーツスカート」コーデまとめ

女のコらしさとトレンド感を両立できるプリーツスカートは、この冬も大人気！今回は、ベーシックカラーを使って清楚に見せつつ、さりげない肌見せで彼をドキッとさせる「モテコーデ」を4つご紹介します♡ プチプラでも高見えするスタイリングをぜひ参考にしてみてね！

プリーツスカート

ベーシックカラーで清楚感UP！

「どんな服にもあう」「ナチュラルに女のコ感が出せる」「Aラインシルエットで細見えする」そんな三拍子がそろった神スカート。

Check! kirariさん（インフルエンサー・25才）

小物で感度たかめなしゃれガールに

「プリーツスカートはユニクロ。カーディガンとトップスはSHEINで約2,000円と、コーデは超プチプラ。だけど、バッグにはお気に入りのBurberry。ハイブラがひとつあるとコーデが高見えする！」

Instagram：@kirari_1016_

Check! 伊藤凌華さん （國學院大學4年）

清楚な女のコルックの完成♡ 

「大活用しているハイウエストのプリーツスカート。そこにOLIVE des OLIVEのカーディガンをあわせれば、女のコっぽさ満載！

足元はコーデを締めるために黒ブーツをセレクト。身長が高くないので、彼との目線を揃えるためにも厚底ブーツは必須です♡」

Instagram：@kokudai25__02

Check! Ayanoさん （東京薬科大学3年）

Kドルみたいなツイードセットアップ♡ 

「Kerryのセットアップは、約8,600円。ブーツはGRLで約3,000円。バッグは韓国ブランドのStand Oilで約10,000円。

クラシカルかつ、リボンで写真映えするので、記念日デートに着たいなと思う1着」

Instagram：@ay___ano

Check! あめちゃんさん （Ray♥Influencer・23才）

ぬかりない肌見せで色っぽく 

「韓国で約1,500円で買ったレザーのプリーツスカートにDHOLICの肩見せトップス。そしてデートに必須のGRLの約3,000円の黒ブーツで、私的最強夜遊びコーデの完成！

このコーデで『今日の服、色っぽいね』とメンズから褒められたこともあります♡ 」

Instagram：@amechan_59

撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈

あめちゃん

Ray編集部 エディター 草野咲来

