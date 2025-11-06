¥Ê¥¤¥Ê¥¤ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡×¥´¥ÁÉü³è¤Ø 2023Ç¯Ëö¡È¥¯¥Ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/06¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤¬¡¢11·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×2»þ´ÖSP¡Ê¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊÌ¼¼¤Ç¤Î¡Ö¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¡×Ä©Àï¤Ç¥Ë¥¢¥Ô¥ó¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡×¥Ô¥¿¥ê¾ÞÈ¯É½Ä¾Á°¤ÎÍÍ»Ò
º£²ó¤Î¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×VIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¶ÀÍ¥æÆ¤È¤¢¤Î¤Ç¡¢¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤ÎÉñÂæ¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥°¥ê¥ë¡×¡£ÀßÄê¶â³Û¤Ï2Ëü5000±ß¤Ç¡¢¤¢¤Î¤¬¡Ö¥Ô¥¿¥ê¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÌðÉô¤Ï2023Ç¯Ëö¤Î¡Ö¥´¥Á24¡×¤Ë¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¯¥Ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ä¥Ù¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢2025Ç¯¤«¤é¤ÏÊÌ¼¼¤Ç¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢2Ëü5100±ß¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥Ë¥¢¥Ô¥ó¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¼¡²ó¤Î11·î20ÆüÊüÁ÷²ó¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
