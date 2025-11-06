シャープ“新”「コンパクト“ミニバン”」公開！ “ちょうどいい”サイズ感＆“広びろ”内装採用！ ぐるぐるシートも搭載の「LDKプラス」どんなクルマ？

スライドドアを持つコンパクトミニバンEV「LDK＋」

家電メーカーであるシャープが、「ジャパンモビリティショー2025」でEVコンセプトカーである「LDK＋（エルディーケープラス）」を持ち込みました。これはスライドドアを備えたコンパクトなミニバンタイプのEVです。

実は、シャープは昨年9月にLDK＋すでに発表しており、今回のコンセプトカーは、その進化版となります。

シャープのコンパクトミニバン!?

そんなシャープのEVを理解する上で重要なのが、シャープの現在の状況です。シャープは「目の付け所がシャープ」で知られる、創業100年を超える老舗家電メーカーです。ところが、経営不振などを経た紆余曲折の末、2016年から台湾の鴻海グループの一員となっています。

そんな鴻海は、EV開発に熱心に取り組んでおり、すでに量産車の生産も行っています。つまり、鴻海のリソースを使えば、シャープもEV事業に参入することが可能となります。

実際に、2024年5月に発表されたシャープの中期経営計画では、AIへの注力と共に、EV事業への2027年参入も予告されているのです。ちなみに、今回、発表された「LDK＋」は、鴻海グループの開発するEV「モデルA」をベースにしています。車体がすでにあれば、2年後の市場導入も、それほど難しくはないという考えなのでしょう。

小見出し：95％停まっているなら家電で勝負できる

とはいえ、クルマの開発に歴史のないシャープのEV事業参戦は、勝機があるのでしょうか？ その点を「ジャパンモビリティショー2025」の現場にいたシャープの担当者に尋ねてみれば、「100年の歴史ある自動車メーカーに、走りの競争をしていては勝てるわけがありません」と言います。ところが、「クルマは1年のうち95％は駐車場で停まっています。それを家として見れば、シャープとしてできることがいろいろとあります」というのです。

つまり、「LDK＋」は、走る／曲がる／止まるではなく、駐車中に部屋として使うことをコンセプトにしたEVだったのです。キーメッセージは「Part of your home」。つまり、「あなたの家の一部」がコンセプトカー「LDK＋」という提案です。

具体的には、駐車中のシアタールームやリモートワークの部屋として車内を利用しようというのです。

そのために回転式のシートや、テーブルやプロジェクターを内蔵したコンソールボックスなどが採用されています。さらにシャープ独自のＡＩ技術を使い、自宅の家電（空調や洗濯機）などとクルマを連携させることも可能とします。

また、EVにはソーラーパネルが装備されており、V2Ｈ機能で、EVを住宅用蓄電池として使用することも想定されています。

走る／曲がる／止まるだけではなく、新たなEVの利用価値を提案するのがシャープのLDK＋だというのです。まさに「目の付け所がシャープ」という文言どおりの鋭いコンセプトカーと言えるでしょう。量産モデルは、家電メーカーならではのお手頃価格で登場することも期待のひとつです。