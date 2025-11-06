お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが６日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン２時間ＳＰ」（木曜・この日は午後７時）に出演。レギュラーメンバーとして「グルメチキンレース２６・ゴチになります！」に挑んだ。

「東京ディズニーリゾートでゴチ２時間スペシャル」と題してディズニー・アンバサダーホテル内のカリフォルニア料理レストラン「ＥＭＰＩＲＥ ＧＲＩＬＬ」で１人２万５０００円の設定金額で競った今回。

進行役の羽鳥慎一アナウンサーに「ディズニーはよく行かれますか？」と聞かれると「よく行きますね」と即答した、せいや。「家族とも行くんですけど、ジェシーと１年に１回、どんなに忙しくても時間つくって、２人でディズニーみたいなのを…」と言うと、「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」のジェシーとのディズニーでの笑顔のツーショット写真を披露した。

「今年も先月行って。僕ら乗り物はほぼ乗らずにパレードを見て『ジーニー！』とか『ラプンツェル！』ってガチで楽しむっていう…。１２０％でパレードを楽しむっていうのをやってます」と明かすと「でも、ジェシーの小ボケが多すぎて。ＮＯＮ ＳＴＹＬＥの漫才よりボケ数が多い」と、こぼしていた。