狩野舞子、“同い年”斎藤佑樹氏とゴルフイベントでの2ショット披露「あの夏からもうすぐ20年…？信じられない」
元バレーボール日本代表で、現在はタレントとしても活動する狩野舞子（37）が6日、自身のインスタグラムを更新。“ハンカチ王子”こと元プロ野球選手で実業家の斎藤佑樹氏（37）との2ショットを披露した。
【写真】「あの夏からもうすぐ20年…？」笑顔でピースの2ショットを披露した狩野舞子＆斎藤佑樹氏
狩野は別投稿で兵庫・三木市内で6日〜9日に開催されるゴルフイベントへの出演を報告しており、斎藤氏も同イベントに出演する。投稿では、「同い年の佑ちゃんにも会えた 控え室隣だったから突撃してきました笑 あの夏からもうすぐ20年…？信じられない #斎藤佑樹 #88世代」とつづり、笑顔でピースする2ショットをアップした。
この投稿にフォロワーからは「狩野ちゃんありがとう、斎藤さん、大〜好きなんです」「2006夏は鮮明すぎます。私、高1 でした」「ハンカチ世代万歳」「懐かしいです」などのコメントが寄せられている。
