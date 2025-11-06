「とっさの判断」が一人の命を救った！

とっさの判断で命を救いました。岡山市のテニススクールで、心肺停止で倒れた70代の男性を救助したコーチと受講生の2人に、感謝状が贈られました。

【画像を見る】「とっさの判断」で70代男性を救助した齊藤圭さん・石井宏子さん

岡山市南消防署から感謝状が贈られたのは、テニスコーチの齊藤圭さんと、テニススクールの受講生・石井宏子さんです【画像①②】。





テニススクールで突然70代男性が心肺停止に

2人は受講生の1人だった消防士とともに、男性の救助にあたりました。

テニスコーチの齊藤圭さんなどによりますと、今年9月3日、岡山市のテニススクールでレッスンを始めてすぐに、70代の男性が「お腹が痛い」とコートを出たということです。

コーチの齊藤さんは、

「暑いから体調がよくないのかな」と思い、調子が悪そうな男性に声をかけると、男性が「調子が悪いから帰る」とコートの外のベンチで休んでいたところ、突然前方に倒れてけいれんして、心肺停止の状態になったということです。

その時、スクール生の1人が「とっさの判断」で対処

コーチの齊藤さんは、倒れた男性に気づいて駆けつけました。その時…。



受講生の1人の消防士に「AEDを持ってきて」と言われ、施設の出入り口付近に置いていたAEDを取りに行ったということです。

その後齊藤さんは、「戻ってきて」という思いで手が震えていましたが、心臓マッサージをしたといいます。



AEDを作動してから心臓マッサージなどを消防士が対応。２人はこの時間が長く感じられたといいます。

そして70代男性は…

すぐに救命処置が行われたことで、男性は救急隊が到着する前に、意識が回復したということです。意識が回復した男性は、「救急車、呼ばんでええ」などと話していたといいます。



（テニススクールの受講生 石井宏子さん）

「その時って、本当に私は大したことをしているわけじゃなくて、その場に居合わせただけで、できることをしただけなんですけど、助かって本当によかったなって思ってます」

（柳生園テニスクラブ コーチ 齋藤圭さん）

「1年前ぐらいに消防の人に来てもらって、救急法の訓練していただいて。それを本当にしていてよかったなと。こういう緊急事態が身近に起きるんだなと」

男性は救急搬送された後、病院に入院しましたが、9月中に退院して社会復帰を果たしているということです。齊藤さんがコーチを務めるテニススクールでは、今後も救命処置の訓練をしていきたいとしています。

このような場に居合わせた場合、どうすればよい？

消防は、そこに居合わせた3人の「とっさの判断」が大きかったと話します。

（岡山市南消防署 林達也 署長）

「救急隊が現場に到着するまでの空白の時間、そこに居合わせた人を『バイスタンダー』というんですが、彼らが行う1次救命処置、これが救命率の向上に大きく作用します」



「今回の勇気のあるバイスタンダーの連携、迅速かつ適切な対応が救命だけではなく、社会復帰まで繋がったということは、我々が目指しているものそのものです」



「引き続き我々としては、救命率の向上のために、応急手当の普及啓発に努めてまいりたいと考えております」