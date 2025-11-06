イブニングニュースでは、おかやまマラソンに掛ける出場者の皆さんの思いをシリーズでお伝えしています。

【写真を見る】マラソン経験のないランニング教室コーチが「おかやまマラソン」初挑戦！「子どもたちに寄り添える人になりたい」

今回は、「マラソンを走ること自体が初めて」という陸上の先生…なぜ走ることを決意したのでしょうか？。

（山口将明さん）

「いいよ。真っすぐ真っすぐ真っすぐ」

岡山県総合グラウンドで毎週水曜・木曜に行われているランニング教室。



スポーツ用品などを扱う岡山市の会社が、短距離・中距離・長距離を問わず走る際の体の使い方を学んでもらいたいと開いているもので、小学生から高校生まで合わせて約20人が参加しています。

（中学生）

「部活も入っているけれど、速く走りたいからここに入りました」

（中学生）

「みんな優しくて、先生もしっかりちゃんと教えてくれるので楽しいです」

（山口将明さん）

おかやまマラソンに初出場する理由

この教室でコーチを務めている山口将明さんです。



「ここがぶれないように」



今年初めておかやまマラソンに出るそうですが、その理由は。



（山口将明さん）

「やっている側の気持ちを僕が理解しているのかなというのもありますし。教えているからには、自分も経験したいというのがあって」

実は山口さん、これまで一度もフルマラソンを走ったことがありません。小学校から大学までは野球一筋。大学卒業後は中学校の教員になりました。



野球部ではなく陸上部の顧問を務めることになり、経験のない長距離などを指導することに。以来10年間、独学で陸上の知識は得てきたものの、走る側の気持ちは分からないというもどかしさをずっと感じていたといいます。



岡山県全体のスポーツを盛り上げたいと2年前に教員をやめ現在の会社に入社。そんな中、友人から誘われたのをきっかけに今回マラソンを走ることにしました。

「気持ちの深い部分を理解できるようになりたい」

（山口将明さん）

「経験していないというのは、僕の中ではずっとひっかかっていました。僕が言っていることは間違っていないよなというのは常に思っています。



技術は教えられるんですけど（大会に出るまでの）メンタルが経験していないので分からない。臨むまでのモチベーションの保ち方とか、気持ちの深い部分が理解できるようになるのでは。



クラブに入っている子どもたちに寄り添える人になりたい」

目標は「完走」。半年前からおかやまマラソンを一緒に走る教員の友人とともに週3回の練習を重ねてきました。

（福浜中学校武山亨教諭）

「（山口さんは）初めて走るし、僕も2回目なんで、一緒に完走目指そうかなと」



はじめは3キロを走るのがやっとだったという山口さん。今では20キロを2時間で走れるまでになりました。それでも・・・

大会直前「ゴールしたらどんな気持ちになっているんだろう」

（山口将明さん）

「不安、不安、不安です。でも…大会前はこんな気持ちなんだなとは、これをやるから僕も新たに分かりました。ゴールしたらどんな気持ちになっているんだろうなというのはワクワクしています」

なりたい自分になるために。本番はもうすぐです。

「山口先生、頑張れ。おー、これで完走できんかったらぜんぶカットじゃから」