フジファブリック「若者のすべて」、急上昇6位 『ナイナイ歌謡祭』で久保史緒里が歌唱【オリコンランキング】
フジファブリック「若者のすべて」が、6日発表最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で、上昇率27.8％で6位を獲得した。
【写真たくさん】今年も超豪華！ナイナイ歌謡祭の模様
お笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）の番組イベント「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」内で、乃木坂46・久保史緒里が、同曲を歌唱。
『ナイナイANN』夏の恒例行事ともいえる“久保史緒里おもてなし企画”に参加している久保が、歌ったこともあり、リスナーを中心に、多くの関心が集まったと見られる。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間:2025年10月20日〜26日）＞
