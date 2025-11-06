乃木坂46・久保史緒里　撮影／逢坂聡（C）ORICON NewS inc.

　フジファブリック「若者のすべて」が、6日発表最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で、上昇率27.8％で6位を獲得した。

　お笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜　深1：00）の番組イベント「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」内で、乃木坂46・久保史緒里が、同曲を歌唱。

　『ナイナイANN』夏の恒例行事ともいえる“久保史緒里おもてなし企画”に参加している久保が、歌ったこともあり、リスナーを中心に、多くの関心が集まったと見られる。

＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間:2025年10月20日〜26日）＞