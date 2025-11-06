安倍元首相を銃撃して殺害した罪などに問われている山上徹也被告。6日で6回目となる裁判員裁判では、パイプ銃の発射実験を行った科捜研の職員が「殺傷能力があった」と証言しました。

◇

山上被告（45）

「私がしたことに間違いありません」

「法律上どうなるかは弁護士に任せます」

殺人や銃刀法違反など、5つの罪に問われている山上徹也被告。公判は全部で19回予定されていて、6日は6回目です。

■初公判で山上被告「全て事実です」

これまでの裁判で明らかになったこと。まず、初公判で、山上被告は起訴内容について「全て事実です」と認めました。

裁判の大きな争点の1つ、山上被告の母親が、いわゆる“統一教会”に多額の献金をしていたことが影響したかどうかについて、検察側は「生い立ちは犯行自体には関係がない」と指摘。弁護側は、「影響を受けている」と主張しました。

■あの日…佐藤啓参院議員「体験したことのない音が2回」

第2回の公判には、当時現場にいた国会議員が証人として出廷。あの日、安倍元首相が応援に駆けつけていた佐藤啓参院議員です。

検察側

「（当時）何がありました？」

佐藤議員

「体験したことのない音が2回しました。『総理、総理』と声をかけました。何が起こったのか分からない状態で『なんでこんなことになる』と大声を出しました。怒りと悲しみが入り交じって、その場にいたという状況です。私のせいですね、自責の念に堪えない。多くの安倍先生を慕う方に申し訳ない」

■司法解剖を担当した医師「ほぼ即死に近い状況」

第3回は、安倍元首相の司法解剖を担当した医師が出廷し、「ほぼ即死に近い状況だった」と説明しました。

第4回は、銃弾の軌道などを捜査した警察官が出廷。「他の関係者や聴衆にも弾が当たっていた可能性がある」と証言しました。

■被告の自宅を家宅捜索した警察官「テロリストのアジトのよう」

第5回、5日に行われた裁判には、山上被告の自宅を家宅捜索した警察官が出廷。周辺では当時、爆発の危険性があるとして、一時避難が呼びかけられましたが、その緊迫した状況を語りました。

警察官（第5回公判）

「今回、手製の銃が犯行に使われたことから、他にも銃や火薬があったり爆発物が仕掛けられているおそれがあった」

検察側

「危険を感じましたか？」

警察官

「リビングに手製の銃6丁があったが、1丁の銃口が入り口を向いているように見えた。一般の家ではなくテロリストのアジトのように感じた」

他にも、薬きょうやレーザースコープ、大量の火薬が入った容器、殺人に関する書籍などが発見されたといいます。

■拳銃等を公共の場で撃った銃刀法の「発射罪」については

そして、第6回公判。

6日は、手製のパイプ銃を鑑定した奈良県警科学捜査研究所の職員が出廷。ここでポイントとなるのが、山上被告が問われている拳銃等を公共の場で撃ったという、銃刀法の「発射罪」についてです。

弁護側は“手製のパイプ銃がそもそも拳銃等に当たらない”と主張していますが、科捜研の職員は、山上被告から説明を受け、パイプ銃を再現し、発射実験を実施。

その結果…。

科捜研の職員

「弾丸は全てにおいて発射可能で、いずれも人畜を殺傷する能力があった」

弾丸の速さは時速720キロ前後に達し、殺傷能力はあると証言しました。

◇

次の裁判は1週間後の11月13日。弁護側の証人尋問が始まり、山上被告の母親も法廷で証言する予定です。