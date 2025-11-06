¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤ÆÂÀ¤â¤â¤ò¡×Èï³²ÃËÀ¸ì¤ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡ÄÃíÊ¸»¦Åþ¤Î¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÁÆ°¤ÊÌÏÂ¤ÉÊ¤ËÍ×Ãí°Õ
³ÆÃÏ¤Ç½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¯¥Þ¡£
Ëü¤¬°ì¡¢½Ð¤¯¤ï¤·¤¿»þ¤ËÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡È¥¯¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¡É¤Ç¤¹¡£
¥·¥å¡¼¤Ã¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢Àª¤¤¤è¤¯Ê®¼Í¤µ¤ì¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥×¥ì¡¼¡£
¤³¤ì¤Ï¥¯¥ÞÀìÍÑ¤Î·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£
Ê®¼Í»þ´Ö¤ÏÌó10ÉÃ´Ö¡£
10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤ÇÍ¸ú¤À¤È¤¤¤¤¡¢À®Ê¬¤Ë¤Ï¹ñ»º¤Î·ã¿É¥È¥¦¥¬¥é¥·¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ª²Ê³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡¦±üÃ«¤µ¤ó¡§
»Ï¤á¤Ï±óµ÷Î¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð3ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Ç¥¬¥¹¤Î±ìËë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÊ®¼Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÆ¨¤²¤º¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿´é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¤«¤±¤ë¤È¡£¼êÁ°¤ËÍè¤¿¤È¤¤â´é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤¬¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤«¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥¯¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¹ñ»º¤Î¥¯¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¡£
2025Ç¯¤Î5·î¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ª²Ê³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡¦±üÃ«¤µ¤ó¡§
¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬¹ñ»º¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶¯¤ß¡£
Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê»öÂÖ¤â¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¢ÆþÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯¥Þ·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥¹¥×¥ì¡¼¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÌÏÂ¤ÉÊ¥¹¥×¥ì¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àµµ¬ÉÊ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÊ®¼Í¤ÏÀÖ¤Ã¤Ý¤¯¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÏÂ¤ÉÊ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÊ®¼Í¤ÏÇò¤¯¡¢ÆÏ¤¯µ÷Î¥¤âÃ»¤¤¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ¬³Ê¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÆüËÜ¸ìÉ½µ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò¼«¼Ò¤ÇÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¿¤á¡¢¥¯¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÈÎÇä¸µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°ì»þÅª¤Ë½¸ÇÛ¶ÈÌ³¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä·Ù»¡¤«¤éÎ©¤ÁÆþ¤êµ¬À©¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢ÌÜ·â¤·¤¿¤ê¡¢¶ÈÌ³¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë½¸ÇÛ¶ÈÌ³¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÎÙ¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¸á¸å5»þ°Ê¹ß¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤è¤ëÇÛÃ£¤ä¡¢Áë¸ý¶ÈÌ³¤ò°ì»þÅª¤Ë¸«¹ç¤ï¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤¬¿¼¹ï¤Ê½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï4Æü¡¢ÃËÀ¡Ê72¡Ë¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¤³¤³¤«¤é¤³¤¦½Ð¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤·¤¿¤é¤â¤¦¤³¤³¤Ø¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë¤³¤³¤Ë¤³¤¦Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¡¢¤³¤³¤Ø¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¤È¤³¤í¤À¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Î¾®²°¤«¤é½Ð¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎÄ¹Ìó1.3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¤ËÇØ¸å¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¤µ¤ì¡¢±¦ÂÀ¤â¤â¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤¿ÃËÀ¡§
¤Ç¤â°ì½Ö¤À¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¤Û¤ó¤Î²¿ÉÃ¡Ê¤Î½ÐÍè»ö¡Ë¡£
¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸±¤·¤¤¼ÐÌÌ¤òÆñ¤Ê¤¯ÅÐ¤ë2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¡£
5Æü¡¢ÉÙ»³¡¦¹õÉô»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë5ÆüÌë¡¢Æ±¤¸ÉÙ»³¸©¤ÎÅ×ÇÈ»Ô¤Ç¤â¡¢»³¤¢¤¤¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿AI¥«¥á¥é¤¬¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°Å°Ç¤Î»³Æ»¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ÜÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï6Æü¡¢¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñµ¬Â§¤ò²þÀµ¤·¡¢13Æü¤«¤é·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ç¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆïË§¿·Ù»¡Ä£Ä¹´±¡§
·Ù»¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·Ù»¡´±¿¦Ì³¼¹¹ÔË¡¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤®¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»àË´¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î13¿Í¡£
¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢»³·Á¸©¤Ç¤ÏÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿2020Ç¯¤Î795·ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë3ÇÜ¶á¤¤2103·ï¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÈï³²¤¬¿¼¹ï¤Ê½©ÅÄ¸©¤È´ä¼ê¸©¤Ë¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï6Æü¤«¤éÂ¾¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»¡¤Î½Æ´ïÂÐºöÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿·Ù»¡´±¤Ï¡¢¼Í·â·±Îý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¸½¾ì¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï5ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢Âç´Û»Ô¤Î½»Âð¤ÎÉßÃÏ¤ÇÂÎÄ¹Ìó60cm¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»Ô¤ÏÈ¢¤ï¤Ê¤òÀßÃÖ¡£
°ìÌëÌÀ¤±¤¿6Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Ï6ÆüÄ«Áá¤¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÂÎÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¡¢Æ¬¤ä¼ó¤Ê¤É¤òÂÇ¤Ä·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¶á¤¯¤Î»³ÎÓ¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡Ö¡Êº£Ç¯½é¤á¤Æ¡Ë1²óÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£10¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡£ÌÐ¤ß¤«¤éÆÍÁ³Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤é¤è¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ¾ë¸©¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï2145·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£