¡ÚÆÈ¼«¡ÛÀ¯ÉÜ¡¢PKO»²ËÅÄ¹±þÊç¤Ø¡¡Æî¥¹¡¼¥À¥ó¡¢°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¤Ç½é»öÎã
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÆî¥¹¡¼¥À¥ó¹ñÏ¢Ê¿ÏÂ°Ý»ý³èÆ°¡ÊPKO¡Ë¤òÅý³ç¤¹¤ë¡Ö¹ñÏ¢Æî¥¹¡¼¥À¥óÇÉ¸¯ÃÄ¡ÊUNMISS¡Ë¡×¤ò½ä¤ê¡¢¹ñÏ¢¤¬¸øÊç¤¹¤ë¡Ö»²ËÅÄ¹¡×¥Ý¥¹¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬6Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»²ËÅÄ¹¤Ï·³»öÉôÌç¤Î»ÊÎáÉô¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Î1ÅùÎ¦º´¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ½Äê¡£Áª¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢2015Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¼«±Ò´±¤Î¹ñÏ¢ÇÉ¸¯¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÎã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ñÏ¢¤Î³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹ÁÀ¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¸øÊç¤Î°ÆÆâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»²ËÅÄ¹¤Ï¡¢¿Í»ö¤äºîÀï¡¢Ê¼¤¿¤ó³èÆ°¤Ê¤É³ÆÉô½ð¤ÎÅý³ç¤òÃ´¤¦¡£»²ËÅÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹ñÏ¢¿¦°÷¤È¤·¤Æ¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¤Î»Ø´ø´ÆÆÄ²¼¤ËÆþ¤ë¡£±þÊç¸å¤Ï½ñÎàÁª¹Í¤äÌÌÀÜ¤ò·Ð¤Æ26Ç¯1·î¤ËºÎÈÝ¤¬·è¤Þ¤ë¡£Ç¤´ü¤Ï26Ç¯2·î11Æü¤«¤é¸¶Â§1Ç¯¤Ç¡¢ºÇÂç3Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÇÉ¸¯ÃÄ¤Î³èÆ°¤òÆî¥¹¡¼¥À¥óÀ¯ÉÜ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æî¥¹¡¼¥À¥ó¤Ç¹ñÀ¯¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§Äê¡£PKO¶¨ÎÏË¡¤¬Äê¤á¤ëÇÉ¸¯¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£