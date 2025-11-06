UZ (SPYAIR) 1stソロアルバムが12月10日発売決定！
今年、結成20年＆メジャーデビュー15年を迎えたバンド SPYAIRのメインコンポーザーとして、これまで100曲以上の楽曲を世の中に送り出してきたUZ。
デジタルシングル「Take My Wish」でソロデビューした2023年に5曲を発表。そして約1年半の沈黙を経て、今年6月に「Fly Higher」でソロ活動を再始動させ、8月には「Soloist」をリリースした。
そして12月10日、遂に待望の1stソロアルバム『STATE OF RHYMES』をリリースすることが決定した。
本作にはタイトルチューン「State Of Rhymes」を筆頭に、ソロデビュー曲「Take My Wish」、今年リリースした「Fly Higher」「Soloist」ほか新録曲を含めた全10曲を収録。
12月13日にはアルバムタイトルを冠したソロ名義での初のワンマンライブを開催する。●リリース情報
1st Album
『STATE OF RHYMES』
2025年12月10日発売
価格：￥3,500（税込）
品番：AICL-4839
初回仕様通常盤：紙ジャケット仕様
＜収録曲＞
1. State Of Rhymes
2. One More City
3. Fly Higher
4. Muse
5. Soloist
6. Jazzy 84
7. Blue Map
8. Urban Cruise
9. Take My Wish
10. Photographs
All Songs Composed & Performed by UZ
CDの予約はこちら
https://smar.lnk.to/f7slFD
※ストアは順次公開
店舗特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネット：缶バッジ
※先着順
●ライブ情報
『UZ LIVE 2025 “STATE OF RHYMES”』
2025.12.13 [土]
open 17:30 / start 18:00
会場：shibuya CYCLONE
料金：All Standing ￥6,500 (tax in.+1Drink)
チケット
https://l-tike.com/uz_stateofrhymes/
＜PROFILE＞
今年、結成20年＆メジャーデビュー15年を迎えたバンド SPYAIRロックバンド[SPYAIR]ギター・プログラミング担当。SPYAIRのメインコンポーザーとして、これまで100曲以上の楽曲を世の中に送り出す。2023年デジタルシングル「Take My Wish」でソロデビュー。
12/10リリースとなる1stソロアルバム『STATE OF RHYMES』を携え、12/13にはアルバムタイトルを冠したワンマンライブを開催する。
関連リンク
UZオフィシャルサイト
https://www.spyair.net/uz/