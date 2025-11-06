香音「“おてんば”なまつ毛が多くて…」メイクで力を入れているパーツ、朝一番のこだわりを明かす
すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。
10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。11月2日の放送では、パーツメイクのこだわりなどについて語っていただきました。
FUKAMI：香音ちゃんがメイクで力を入れている場所はありますか？
すみれ：香音ちゃんはすごくメイクがナチュラルなのに、やはりパーツを引き立てている感じをすごくされていて、（自分のお顔を）すごく分かっている感じがします。
香音：ありがとうございます。私の目元は結構、“おてんば”なまつ毛が多くて。
FUKAMI：いろんな方向を向いているのね。でも、すごく（まつ毛の量が）多いですよ。
香音：わあ〜嬉しいです！ 扱いがすごく大変なまつ毛なので、（ビューラーで）朝きれいに上げても、また上げ直さないと、いつのまにかいろんな方向に行っているので。まつ毛は割と朝の段階では一番こだわっているところですね。
番組では他にも、野々村家（父・野々村真さん、母・野々村俊恵さん）の美容・健康習慣、母との美容エピソード、理想のボディとトレーニングなどについて語っていただく場面もありました。
