婚約者VS自称・妻の直接対決！ 優柔不断な元彼が火種でまさかの展開へ…【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.13】
前の話を読む。サトコはミチオのマンションに住み着いてしまうがミチオは情が沸いて追い出せない。婚約者のミサに状況を聞かれ「離婚するから待っていて」というもミサはサトコと直接話すと言い出し…。
■しゅ…修羅場！
■感情むき出しの大喧嘩
■自称・妻の狙い通り？
■婚約者はどうする!?
ミサとサトコの直接対決がついに実現。
どちらも一歩も引かない緊迫の空気の中、そもそもの原因を作ったミチオは、怒るふたりの間でただオロオロするばかり。
口火を切ったのは婚約者のミサ。そして“自称・妻”のサトコも負けじと応戦。
煮え切らないミチオの態度にミサの怒りは頂点に達し、「別れる！」と宣言してしまいます。ほくそ笑むサトコ、そしてミサにすがるミチオ。
ところが、サトコに挑発されたミサの負けず嫌いが爆発し、「私も一緒に住む！」とまさかの逆転宣言が飛び出しました。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)