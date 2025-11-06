ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

英中銀政策金利（11月）

予想 4.0% 前回 4.0%

英中銀政策金利、最新経済予測、議事録（スーパーサーズデー）



21:30

ベイリー英中銀総裁、記者会見

ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席



21:30

米チャレンジャー人員削減数（10月）

予想 N/A 前回 -25.8%（前年比)



23:00

英DMPインフレ調査（10月）

ナーゲル独連銀総裁、金融安定会議出席



7日

0:00

カナダIvey購買部協会指数（10月）

予想 N/A 前回 59.8



1:00

ウィリアムズNY連銀総裁、金融安定会議出席（質疑応答あり）

バーFRB理事、セントルイス連銀主催イベント出席（質疑応答あり）



2:00

ハマック・クリーブランド連銀総裁、講演（質疑応答あり）



3:00

ブラジル貿易収支（10月）

予想 61.5億ドル 前回 29.9億ドル



3:30

レーンECBチーフエコノミスト、IMF国際経済会議出席



4:00

メキシコ中銀政策金利（11月）

予想 7.25% 前回 7.5%（オーバーナイト・レート)



5:30

ウォラーFRB理事、カナダ中銀主催経済会議出席（質疑応答あり）



6:30

ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、講演（質疑応答なし）



7:30

ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）





テスラ年次株主総会

トランプ米大統領、共和党上院議員全員を朝食会に招待

国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）（ブラジル、21日まで）



米主要企業決算

テイクツーインタラクティブソフトウエア、マイクロチップ、エアビーアンドビー





※予定は変更されることがあります。

