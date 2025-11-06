ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
英中銀政策金利（11月）
予想 4.0% 前回 4.0%
英中銀政策金利、最新経済予測、議事録（スーパーサーズデー）
21:30
ベイリー英中銀総裁、記者会見
ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席
21:30
米チャレンジャー人員削減数（10月）
予想 N/A 前回 -25.8%（前年比)
23:00
英DMPインフレ調査（10月）
ナーゲル独連銀総裁、金融安定会議出席
7日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（10月）
予想 N/A 前回 59.8
1:00
ウィリアムズNY連銀総裁、金融安定会議出席（質疑応答あり）
バーFRB理事、セントルイス連銀主催イベント出席（質疑応答あり）
2:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、講演（質疑応答あり）
3:00
ブラジル貿易収支（10月）
予想 61.5億ドル 前回 29.9億ドル
3:30
レーンECBチーフエコノミスト、IMF国際経済会議出席
4:00
メキシコ中銀政策金利（11月）
予想 7.25% 前回 7.5%（オーバーナイト・レート)
5:30
ウォラーFRB理事、カナダ中銀主催経済会議出席（質疑応答あり）
6:30
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、講演（質疑応答なし）
7:30
ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）
テスラ年次株主総会
トランプ米大統領、共和党上院議員全員を朝食会に招待
国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）（ブラジル、21日まで）
米主要企業決算
テイクツーインタラクティブソフトウエア、マイクロチップ、エアビーアンドビー
※予定は変更されることがあります。
英中銀政策金利（11月）
予想 4.0% 前回 4.0%
英中銀政策金利、最新経済予測、議事録（スーパーサーズデー）
21:30
ベイリー英中銀総裁、記者会見
ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席
21:30
米チャレンジャー人員削減数（10月）
予想 N/A 前回 -25.8%（前年比)
23:00
英DMPインフレ調査（10月）
ナーゲル独連銀総裁、金融安定会議出席
7日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（10月）
予想 N/A 前回 59.8
1:00
ウィリアムズNY連銀総裁、金融安定会議出席（質疑応答あり）
バーFRB理事、セントルイス連銀主催イベント出席（質疑応答あり）
2:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、講演（質疑応答あり）
3:00
ブラジル貿易収支（10月）
予想 61.5億ドル 前回 29.9億ドル
3:30
レーンECBチーフエコノミスト、IMF国際経済会議出席
4:00
メキシコ中銀政策金利（11月）
予想 7.25% 前回 7.5%（オーバーナイト・レート)
5:30
ウォラーFRB理事、カナダ中銀主催経済会議出席（質疑応答あり）
6:30
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、講演（質疑応答なし）
7:30
ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）
テスラ年次株主総会
トランプ米大統領、共和党上院議員全員を朝食会に招待
国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）（ブラジル、21日まで）
米主要企業決算
テイクツーインタラクティブソフトウエア、マイクロチップ、エアビーアンドビー
※予定は変更されることがあります。