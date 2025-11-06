21:00
英中銀政策金利（11月）
予想　4.0%　前回　4.0%
英中銀政策金利、最新経済予測、議事録（スーパーサーズデー）

21:30　
ベイリー英中銀総裁、記者会見
ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席

21:30
米チャレンジャー人員削減数（10月）
予想　N/A　前回　-25.8%（前年比)

23:00　
英DMPインフレ調査（10月）
ナーゲル独連銀総裁、金融安定会議出席

7日
0:00
カナダIvey購買部協会指数（10月）
予想　N/A　前回　59.8

1:00　
ウィリアムズNY連銀総裁、金融安定会議出席（質疑応答あり）
バーFRB理事、セントルイス連銀主催イベント出席（質疑応答あり）

2:00　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、講演（質疑応答あり）

3:00
ブラジル貿易収支（10月）
予想　61.5億ドル　前回　29.9億ドル

3:30　
レーンECBチーフエコノミスト、IMF国際経済会議出席

4:00
メキシコ中銀政策金利（11月）
予想　7.25%　前回　7.5%（オーバーナイト・レート)

5:30　
ウォラーFRB理事、カナダ中銀主催経済会議出席（質疑応答あり）

6:30　
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、講演（質疑応答なし）

7:30　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）


テスラ年次株主総会
トランプ米大統領、共和党上院議員全員を朝食会に招待
国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）（ブラジル、21日まで）

米主要企業決算
テイクツーインタラクティブソフトウエア、マイクロチップ、エアビーアンドビー


※予定は変更されることがあります。