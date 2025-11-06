7日は「立冬」。暦の上ではもう冬ですね。

長崎市のアミュプラザ長崎では、6日から冬の風物詩 “かもめ広場のイルミネーション” が点灯されます。

アミュプラザ長崎かもめ広場では、午後6時過ぎに点灯式のイベントが始まりました。

点灯の瞬間を見守ろうと、大勢の人が集まっています。

ステージには、子どもたちやながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」

がイルミネーションの一斉点灯を、会場に集まった皆さんとともに

待ちわびている状態です。

カウントダウンで、高さは約12メートルのシンボルツリーを中心に、すべてのイルミネーションが灯されました。ブルーとゴールドの美しい光を放っています。

また天井には、天の川をイメージをイルミネーション「Milky Way」が施されています。

メインのシンボルツリーとともに、光と音の演出が30分に1度楽しめるということです。

アミュプラザ長崎のイルミネーションは、来年1月12日まで行われます。

かもめ広場では、午後5時～午後11時まで。

屋上庭園では午後5時～午後10時まで点灯するということです。