長崎の冬の風物詩「かもめ広場のイルミネーション一斉点灯」30分に1度“光と音の演出”も《長崎》
7日は「立冬」。暦の上ではもう冬ですね。
長崎市のアミュプラザ長崎では、6日から冬の風物詩 “かもめ広場のイルミネーション” が点灯されます。
アミュプラザ長崎かもめ広場では、午後6時過ぎに点灯式のイベントが始まりました。
点灯の瞬間を見守ろうと、大勢の人が集まっています。
ステージには、子どもたちやながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」
がイルミネーションの一斉点灯を、会場に集まった皆さんとともに
待ちわびている状態です。
カウントダウンで、高さは約12メートルのシンボルツリーを中心に、すべてのイルミネーションが灯されました。ブルーとゴールドの美しい光を放っています。
また天井には、天の川をイメージをイルミネーション「Milky Way」が施されています。
メインのシンボルツリーとともに、光と音の演出が30分に1度楽しめるということです。
アミュプラザ長崎のイルミネーションは、来年1月12日まで行われます。
かもめ広場では、午後5時～午後11時まで。
屋上庭園では午後5時～午後10時まで点灯するということです。