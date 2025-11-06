お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之が６日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン２時間ＳＰ」（木曜・この日は午後７時）に出演。「グルメチキンレース２６・ゴチになります！」に個人として別室で参戦し、ニアピン賞を獲得。３年ぶりのゴチ復帰が決まった。

「東京ディズニーリゾートでゴチ２時間スペシャル」と題してディズニー・アンバサダーホテル内のカリフォルニア料理レストラン「ＥＭＰＩＲＥ ＧＲＩＬＬ」で１人２万５０００円の設定金額で競った今回。ゲストとして歌手でタレントのあのとパリ五輪レスリング金メダルリストの鏡優翔を迎えてバトルが展開された。

２０２３年末の「ゴチ２４」でクビになった矢部は昨年１年間はヤベチャンマンとして過酷なロケなどに挑み、今年の「ゴチ２６」では別室での個人戦に挑んでいた。

今回、２万５０００円の設定金額で２万５１００円のニアピン。２回目のニアピン賞で次回から復帰となった。

復帰決定の瞬間、両手をあげてガッツポーズの矢部。「飲みに行きたい。それぐらいうれしい」と笑顔を満開にしていた。