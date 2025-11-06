あのカッコいい名曲を引っ提げて、いよいよ“サンフェス”出場へ！『響け！ユーフォニアム』第５話
滝先生（CV：櫻井孝宏）から合奏に合格点をもらい『サンライズフェスティバル』（通称：サンフェス）への出場がOKになった北宇治高校吹奏楽部。いよいよ“サンフェス”に向けての練習が始まった。
音楽イベントのひとつとして、京都府内各校の吹奏楽部によるパレードが恒例となっている“サンフェス”。吹奏楽部はそれぞれ衣装を着て行進したり、フォーメーションを展開したりしながら演奏する。
新しい衣装も配られて、部員たちの気分も上々！
だが、このマーチング練習が最初の難題だ。
早速、ジャージに着替えてグラウンドで行進の練習が始まった。
「去年と比べれば随分変わったよ。去年は行進の練習なんて、当日までほとんどしなかったし」©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会
2年の夏紀（CV：藤村鼓乃美）がそう語るように、あの合奏以来、部の雰囲気は明らかに変わった。
「やってもどうせ同じだ」から「頑張れば良くなる」に変化したのだ。
---人は単純だ。見返りがあるとわかれば頑張るようになり、頑張って良くなれば、さらに頑張ろうとする。©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会
そう久美子（CV：黒沢ともよ）が回想するように、“サンフェス出場”という見返りを得た部員たち。
その頑張りの成果が、今、花開く!!
11月1日深夜に放送された『響け！ユーフォニアム』（ABCテレビ）の第5話では、吹奏楽の「マーチング」にフォーカスを当てている。
1歩は62.5センチ。
8歩でちょうど5メートル。
演奏しながら、下を見ないで常にこの歩幅で歩けるように。
前をしっかり見て、背筋を伸ばして、左足から踏み入れて足並みを揃える！
この足が揃っていないと、ある意味演奏のミスよりも目立ってしまうという……。
しかも、北宇治高校には葉月（CV：朝井彩加）を悩ませる名物の“謎ステップ”なるものがあるらしい。
なんとなくわかってはいたけれど、マーチングって結構過酷なんだと改めて感じた人も多いかもしれない。
しかもこれ、シーズンは初夏！
やっぱり、吹部って体力勝負なんだなぁ。
そして、この『サンライズフェスティバル』で北宇治高校が演奏したのは、あのYMO（イエロー・マジック・オーケストラ）の名曲『ライディーン』!！ 北宇治高校、センスいい！
高橋幸宏さんや坂本龍一さんに思いを馳せながら、ぜひカッコいい北宇治高校版・ライディーンに耳を傾けてみてほしい。©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会
