©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

滝先生（CV：櫻井孝宏）から合奏に合格点をもらい『サンライズフェスティバル』（通称：サンフェス）への出場がOKになった北宇治高校吹奏楽部。いよいよ“サンフェス”に向けての練習が始まった。

音楽イベントのひとつとして、京都府内各校の吹奏楽部によるパレードが恒例となっている“サンフェス”。吹奏楽部はそれぞれ衣装を着て行進したり、フォーメーションを展開したりしながら演奏する。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

新しい衣装も配られて、部員たちの気分も上々！

だが、このマーチング練習が最初の難題だ。

早速、ジャージに着替えてグラウンドで行進の練習が始まった。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

「去年と比べれば随分変わったよ。去年は行進の練習なんて、当日までほとんどしなかったし」

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

2年の夏紀（CV：藤村鼓乃美）がそう語るように、あの合奏以来、部の雰囲気は明らかに変わった。

「やってもどうせ同じだ」から「頑張れば良くなる」に変化したのだ。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

---人は単純だ。見返りがあるとわかれば頑張るようになり、頑張って良くなれば、さらに頑張ろうとする。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

そう久美子（CV：黒沢ともよ）が回想するように、“サンフェス出場”という見返りを得た部員たち。

その頑張りの成果が、今、花開く!!

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

11月1日深夜に放送された『響け！ユーフォニアム』（ABCテレビ）の第5話では、吹奏楽の「マーチング」にフォーカスを当てている。

1歩は62.5センチ。

8歩でちょうど5メートル。

演奏しながら、下を見ないで常にこの歩幅で歩けるように。

前をしっかり見て、背筋を伸ばして、左足から踏み入れて足並みを揃える！

この足が揃っていないと、ある意味演奏のミスよりも目立ってしまうという……。

しかも、北宇治高校には葉月（CV：朝井彩加）を悩ませる名物の“謎ステップ”なるものがあるらしい。

なんとなくわかってはいたけれど、マーチングって結構過酷なんだと改めて感じた人も多いかもしれない。

しかもこれ、シーズンは初夏！

やっぱり、吹部って体力勝負なんだなぁ。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

そして、この『サンライズフェスティバル』で北宇治高校が演奏したのは、あのYMO（イエロー・マジック・オーケストラ）の名曲『ライディーン』!！ 北宇治高校、センスいい！

高橋幸宏さんや坂本龍一さんに思いを馳せながら、ぜひカッコいい北宇治高校版・ライディーンに耳を傾けてみてほしい。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

