次に【ダイソー】行ったら探したい！ 可愛いのに優秀♡「スマホグッズ」

毎日何度も手に取るスマホだからこそ、スマホグッズは使いやすさにもデザインにもこだわりたい。そんな大人世代に向けて、今回は【ダイソー】のスマホグッズをご紹介します。スマホ専用のショルダーバッグや、カメラレンズをおしゃれに保護するカバーなど、どれも実用性とデザイン性を兼ね備えたグッズばかり。店頭で見かけたらぜひチェックしてみて。

スマホがすっぽり収まるフード付きバッグ

【ダイソー】「メッシュスマホショルダーバッグ」\330（税込）

フード付きデザインがユニークな、スマホサイズのショルダーバッグ。フードの紐を絞ればキュッと口が閉まり、スマホの落下防止に一役買ってくれそう。外側にはメッシュ素材のポケットが付いており、ちょっとした小物を合わせて収納できるのもポイント。カーキとブラックの組み合わせがクールなデザインで、アウトドアシーンやアクティブな着こなしにもなじみそうです。

ラインストーンで華やぐカメラレンズ保護カバー

【ダイソー】「カメラレンズ保護カバー（ラインストーン オーロラ）」\220（税込）

カメラレンズの保護とスマートフォンの印象チェンジが同時に叶いそうな、高コスパのスマホグッズ。カメラレンズをぐるりと囲むラインストーンが、スマートフォンを一気に華やかに演出。レンズカバーの縁はオーロラカラーで、見る角度によって異なる表情を見せてくれそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、「中のシートをはがして貼るだけ」という手軽さも魅力。iPhone13 ProとiPhone13 Pro Maxの2機種に対応。

エコファーストラップで季節感とこなれ感をプラス

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」\330（税込）

レポーターとも*さんが「ふわふわのフェイクファーが気持ちいい～。肌触りが最高です」とコメントするのは、フェイクファー素材のスマホストラップ。毛足の長いフェイクファーは見た目にもあたたかく、季節感を添えるのにぴったり。優しげなブラウンカラーが大人らしい上品な印象です。差込シート部分から取り外せば、バッグなどに取り付けるチャームとしても使えそう。

高見えを狙えるパール調モバイルチェーン

【ダイソー】「モバイルチェーン（パール調、120cm）」\220（税込）

上品な光沢を放つパール調パーツを連ねた、エレガントなモバイルチェーン。シートと繋ぐ金具は華やかなゴールドカラーで、高級感のあるデザインです。チェーンは120cmあり、斜めがけにも対応できそうな長さ。きれいめカジュアルからフォーマルまで、ミドル世代の幅広い着こなしになじみそうなので、一つ持っておくと重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S