1日、秋田市河辺の民家のベランダに設置したセンサーカメラにクマの姿が映っていました。



クマが枝を折る大きな音も記録されています。



秋田市河辺の民家2階のベランダに先月末に設置したセンサーカメラ。



今月1日、クマの姿が映りました。



クマは枝をくわえながら手で折ったり、食いちぎったりしてカキの実を食べています。



このあたりにあるカキの木はそれぞれ所有者が違い、問題になっているということです。





住民からは不安の声が聞かれました。住民「うちのカキの木じゃないので（切ってほしいと）町内会の方からお話ししてもらいました。でもカキの木の持ち主からは切るっていうはっきりしたお話はなかった」「ずっと怖い思いをしながら、毎朝大体同じ時間に『きょうは来てるかな、きょうはいるかな』みたいなドキドキと。あとは夜、ちょっとした物音が怖くて、なんか来てるなと思って、黙って耳をすますと、草を踏むような音というか、何かの気配はあります。（枝が折れるときの）ボキボキ、バキバキとか」「家の周りにあるカキは持ち主が全部違う人なんですけど、カキの木を根元から切ってとは言わないんですけど、自分の家で必要な分だけ採れるようにして他（の枝）は切ってほしい」その後、クマがのぼっていた木は伐採されましたが、周辺にはまだ実をつけたカキの木が多くあるということです。