「田中は非常に有能な選手」日本vsドイツ！ 両国代表戦士のポジション争いにリーズOBが持論「私の希望は…」
リーズに所属する田中碧のポジション争いが現地で話題となっている。
昨季、チームのシーズンMVPに輝いた田中は、開幕２試合こそ先発出場したものの、負傷離脱している間に、アントン・シュタッハ、ショーン・ロングスタッフ、イーサン・アンパドゥの中盤のトリオが躍動したため、復帰後はベンチスタートが続いた。
だが、ドイツ代表のシュタッハの怪我もあり、直近のプレミアリーグ２試合は先発出場をしている。
この田中とシュタッハの定位置争いについて、クラブOBのガリー・マカリスター氏が、地元紙『Yorkshire Evening Post』で、持論を展開した。
「シュタッハは興味深い選手だ。彼が３、４、５回とシュートを打つところを目にしてきた。ミッドフィルダーが中盤の位置から飛び出して、シュートを打つことはあまりないが、彼は積極的にゴールに迫ろうとする。だから彼のプレーを高く評価している」
「田中も非常に有能な選手で、連続性も高い。派手なパスは出さないものの、非常に無難で粘り強くプレーするし、積極的に攻め込んでくる。中盤での守備も気に入っている。プレミアリーグに残留するためには、間違いなく助けになる」
同氏は両選手を称賛したうえで、「今のところ、私の希望はシュタッハ、ロングスタッフ、アンパドゥだ」とコメントした。
「年間で６〜10点程度ゴールを決められるミッドフィルダーがいれば、大きく違うだろう。チャンピオンシップ（イングランド２部）から昇格するのは難しく、プレミアリーグで得点するのは、より困難だ。だが、もし私が過度に厳しい要求をするのであれば、中盤の彼らにはもっと得点を決めてほしい」
現役時代、MFとしてプレーしたレジェンドは得点力を重視しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
昨季、チームのシーズンMVPに輝いた田中は、開幕２試合こそ先発出場したものの、負傷離脱している間に、アントン・シュタッハ、ショーン・ロングスタッフ、イーサン・アンパドゥの中盤のトリオが躍動したため、復帰後はベンチスタートが続いた。
だが、ドイツ代表のシュタッハの怪我もあり、直近のプレミアリーグ２試合は先発出場をしている。
この田中とシュタッハの定位置争いについて、クラブOBのガリー・マカリスター氏が、地元紙『Yorkshire Evening Post』で、持論を展開した。
「田中も非常に有能な選手で、連続性も高い。派手なパスは出さないものの、非常に無難で粘り強くプレーするし、積極的に攻め込んでくる。中盤での守備も気に入っている。プレミアリーグに残留するためには、間違いなく助けになる」
同氏は両選手を称賛したうえで、「今のところ、私の希望はシュタッハ、ロングスタッフ、アンパドゥだ」とコメントした。
「年間で６〜10点程度ゴールを決められるミッドフィルダーがいれば、大きく違うだろう。チャンピオンシップ（イングランド２部）から昇格するのは難しく、プレミアリーグで得点するのは、より困難だ。だが、もし私が過度に厳しい要求をするのであれば、中盤の彼らにはもっと得点を決めてほしい」
現役時代、MFとしてプレーしたレジェンドは得点力を重視しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！